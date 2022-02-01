Зачем лазер, ведь снайпер гораздо эффективнее. Нижегородская полиция заинтересовалась видео с «отстрелом сосулек»

Пока в Петербурге с сосульками борются «нанолопатой» , в Нижнем Новгороде придумали более прицельный метод. Один меткий выстрел — и угрозы как не бывало.

Жители Ленинского района города сняли на видео, как мужчина стреляет из-за машины в сторону жилого дома. Рядом стоит человек в спецодежде коммунальной службы. Очевидцы предполагают, что это снайпер сбивает сосульки.



После видео нижегородская полиция начала проверку информации о стрельбе, пишет 1 февраля ИА «В городе N» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. «Проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности стрелявшего гражданина», — отмечается в сообщении.

