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Зачем лазер, ведь снайпер гораздо эффективнее. Нижегородская полиция заинтересовалась видео с «отстрелом сосулек»

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Пока в Петербурге с сосульками борются «нанолопатой», в Нижнем Новгороде придумали более прицельный метод. Один меткий выстрел — и угрозы как не бывало.

Читатель «Фонтанки» Станислав

Жители Ленинского района города сняли на видео, как мужчина стреляет из-за машины в сторону жилого дома. Рядом стоит человек в спецодежде коммунальной службы. Очевидцы предполагают, что это снайпер сбивает сосульки.

После видео нижегородская полиция начала проверку информации о стрельбе, пишет 1 февраля ИА «В городе N» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. «Проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности стрелявшего гражданина», — отмечается в сообщении.

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Комментарии (9)

Софокл Аристархович
Подготовка к Олимпийским играм - в самом разгаре!!!
:О)
AP-SPb
О, точно! Я летом как раз думал чем зимой будет заниматься взвод снайперов, так необходимый городу для отстрела гуляющих по крышам полудурков...
261176981
Страйкбольная или хардбольная пневматика. Не запрещено.
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