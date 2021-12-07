Ни лазера, ни нанотрубки. Почему в Петербурге некому сбить сосули-убийцы

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На пятый день зимы наверх взглянули и корреспонденты «Фонтанки», которые обомлели от свисающих над головами петербуржцев гигантских сосуль. Жители Владимирского округа даже предлагают устроить конкурс на самую большую «сосулищу» и делятся фотографиями домов муниципалитета. Ситуация не новая. Если огромные сугробы оправдываются резко пришедшим в город «Бенедиктом», то подобного объяснения для сосулек-убийц нет. Наледь на крышах не зависит от циклонов и образуется каждый год, однако и к ней город почему-то вновь оказывается не готов.



«Сосули» прочно вошли в петербургский лексикон после губернаторства Валентины Матвиенко. В 2010 году она заявила, что «сбивать сосульки ломом — каменный век», и предложила срезать их лазером. Задумка так и осталась лишь на словах. В войну против петербургских сосуль готовился вступить тогдашний глава Роснано Анатолий Чубайс, который решил пойти на них с нанотрубками. Но спаситель не пришел. В этом смысле петербургские кровли чувствуют себя такими же брошенными, как Роснано.

За 10 лет изменилось немногое. В 2018 году против наледи запустили программу «Холодный чердак». В рамках нее выполняется переустройство, благодаря которому в чердачных помещениях температура воздуха не сильно отличается от температуры воздуха на улице. В результате снег не тает, а крышу достаточно просто почистить.

Однако реализовать эту программу не так просто. Во-первых, приступить к обустройству чердака по принципу «холодный» чаще можно только после капитального ремонта, так как обязательным условием является наличие конькового и карнизного продуха. Во-вторых, «холодный чердак» делают за счет средств текущего ремонта, то есть оплачивает работы управляющая компания с баланса каждого отдельного дома. Обходится он, как оценивают специалисты, в 800 рублей за 1 кв. м. Это объясняется и темпами проведения программы. За четыре года в общей сложности технологию применили в 7 тысячах многоквартирных домов из 23 806 в городе. Помимо этого, на городских крышах есть возможность положить греющий кабель, который монтируется в водосточные трубы и на карнизных свесах. Однако и он сейчас используется лишь на 150 домах.



Главной причиной того, почему в домах не появляются новые технологии, специалисты видят не только не спешащий к ним капремонт, но и деньги. Собираемость, как признаются представители ТСЖ и управляющих организаций, часто низкая, и ее иногда даже недостаточно, чтобы выполнить косметический ремонт. «Это комплексная работа, но эффективная. Сосульки не образуются так быстро, и есть время на сброску. Но чердак приходится полностью переоборудовать, а это немалые деньги, которых у организаций может не оказаться, так как в старом фонде есть достаточное количество проблем», — сказал гендиректор ЖКС-2 Петроградского района Валерий Разгулов.

В преддверии зимы на совещании с заместителями глав администраций районов Петербурга вице-губернатор Анатолий Повелий поручил укомплектовать управляющие организации кровельщиками. Перед УК была поставлена задача оперативно увеличить общий штат «высотников» с 535 человек до 729 человек. Цифру взяли не с потолка. Жилищный комитет произвел расчет, в соответствии с которым общая численность кровельщиков для технического обслуживания всех видов крыш домов, находящихся в ведении управляющих организаций, не может быть меньше. То есть это минимум, который необходим даже в обычную зиму, не говоря уже о том, когда город настигают сильные снегопады и рекордные морозы. Помимо этого, как заявляли в Смольном в конце ноября, в случае обильных снегопадов на городские крыши УК должны вывести 2,8 тыс. кровельщиков на аутсорсинге. Финансирования со стороны города на эти цели не предусмотрено.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Стоимость работ зависит от конфигурации крыши, но в среднем, как уточнили в жилкоме, цена за очистку 1 кв. м составляет от 30 до 40 рублей. Оплата услуг управляющими организациями происходит за счет платежей населения в рамках установленных (или принятых на общем собрании собственников) тарифов. При этом УК обязаны увеличить штат без увеличения суммы в квартплате. Очистка крыш по директивному расчету для нанимателей, согласно действующему распоряжению комитета по тарифам, обходится в 0,69 рубля на квадратный метр площади жилого помещения в месяц. Однако это не каcается домов с мягкой кровлей, которая, за некоторым исключением, остается всю зиму нетронутой.

Чтобы сбить наледь и скинуть снег примерно с 500 петербургских крыш, как оценивают в ЖКС-1 Центрального района и ЖКС-2 Петроградского района (оба ЖКС обслуживают в среднем по 5 сотен домов), необходима сотня кровельщиков, среди которых будут и альпинисты. В настоящий момент УК только заключают договоры с подрядчиками, чтобы добиться необходимых цифр. Организовать работу дополнительных «высотников», как признаются там, на тарифные деньги невозможно. «Хорошие специалисты за 50–60 тысяч не поднимаются рисковать жизнью. Это серьезная работа, которая требует высокой оплаты», — сказал Разгулов.



В зиму, щедрую на осадки, чистота больше полтысячи кровель, как сообщил Зуев, обходится в районе 40–50 млн рублей. «Дебиторская задолженность собственников перед нами в настоящий день составляет 320 млн. Если бы эта задолженность была бы перед управляющей компанией погашена, то однозначно ряд финансовых вопросов управляющая компания смогла бы закрыть», — сказал он. В жилкоме указывают на возможность «перепрофилировать» своих же сотрудников в учебно-методическом центре при комитете. Так коммунальщики летом смогут заниматься ремонтом, а зимой чистить крыши. Этим воспользовались, к примеру, в ЖКС-2 Московского района, где из своих работников «сделали» 35 кровельщиков.

В Смольном о проблемах, с которыми столкнулись управляющие организации, пока не знают. «По кровельщикам мы мониторим ситуацию. Информацией о том, что у управляющих компаний нет денег на уборку кровель, мы в настоящий момент не располагаем», — сказал вице-губернатор Анатолий Повелий.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

