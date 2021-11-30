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В последний день осени. Петербуржцы возвращаются домой через заметаемый город, онлайн

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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Путь домой сегодня будет непростым для петербуржцев. Будем переживать снегопад вместе. Расскажите нам о ваших приключениях. Присылайте фото и видео на почту - mail@fontanka.ru

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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На Васильевском с рельсов сошел трамвай. Возможно, ему тоже скользко. «Пытаются вытянуть. Пока безуспешно», — передает корреспондент «Фонтанки».

Из-за ДТП встали троллейбусы на 1-й линии.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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За сутки на снегоплавильные пункты отправились 8 тысяч кубометров снега, высота покрова превысила 15 см. У комблага есть план! По вывозу снега, он тут.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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На площади Победы выросли сугробы-гиганты

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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В Москве сегодня тоже снегопад, а вместе с ним и так называемый обратный ход температуры - это когда днем холодает, а не наоборот. Ситуацию описывает специалист погодного центра "ФОБОС" Михаил Леус:

В ближайший час температура воздуха опустится ниже нулевой отметки, и начнётся активное формирование гололедицы. Снег продолжит идти, покрывая сверху корку льда и делая состояние дорожного покрытия ещё более скользким. В такой ситуации длина тормозного пути увеличится в разы, а ухудшающаяся в снегопаде до 1 км видимость ещё и затруднит водителям принятие своевременных решений. Движение автотранспорта осложнится, возможны многочасовые пробки. Не исключены затруднения в работе аэропортов столичного аэроузла.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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Портал «Наш Санкт-Петербург» предсказуемо завалили жалобами на неубранный снег. Только с утра 30 ноября, и по самым скромным подсчётам, их набралось около 300. Большая часть адресована комитету по благоустройству, хотя может и не касаться чиновников этого ведомства напрямую. Например, КБ не ведет уборку придомовых территорий.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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Женщине явно непросто. А каково младенцу? Пользователи соцсетей говорят, что город наш зачарованный.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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Кто точно рад сегодняшнему снегопаду, так это любители зимнего спорта. Курорт «Красное озеро» уже работает, «Снежный» открывается с первым днем зимы, а «Игора» — 2 декабря. Лыжню протаптывать можно прямо сейчас!

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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И еще немного счастливых детей. Когда еще можно поваляться в снежной куче на Дворцовой площади? (Ее же вывезут, да?)

Фото: Михаил Огнев
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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А это видео с проспекта Обуховской Обороны, которое в редакцию прислал возмущенный читатель.

Но все не так просто — класть асфальт можно хоть в дождь, хоть в снег, ограничения «включаются» при температуре воздуха ближе к 10 градусам мороза. А аварийные работы вообще святое дело, и погода им нипочем.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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Днем горожане у метро «Гражданский проспект» заметили дворника, который из собранной кучи разбрасывал снег обратно под ноги пешеходов. Объяснение может быть простым — те, кто отвечает за уборку территории метрополитена, скидывают снег на тротуары, а те, кто отвечает за тротуары, обратно на дорогу. Так и получается снежный круговорот.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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Росприроднадзор напоминает чиновникам и коммунальщикам, мы с удовольствием поддержим: сбрасывать снег в реки, озера, каналы и прочие городские водоемы нельзя, штраф до 300 тысяч рублей.

О нарушениях в области охраны водных объектов можно сообщить по телефону +7 (921) 987 58 99.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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Кто наверняка сегодня наслаждался, так это дети — кидаясь снежками, роняя друг друга в сугробы. Ну и, конечно, румяные детсадовцы, которых с трудом по снежной каше на санках везли домой родители.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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Осенние аксессуары пока под рукой у горожан. Фотографы «Фонтанки» отмечают, что многие пользуются сегодня зонтиками.

Фото: Михаил Огнев
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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Отчитывается ОЖД: убрано почти 210 тыс. квадратных метров платформ и прилегающих территорий, насыпали 2,3 тонны реагента и 350 кг песка.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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И о погоде (а о чем же еще).

Синоптики говорят, что Петербург ждет теплый декабрь, богатый на осадки. Температура прогнозируется на 1–3 градуса выше нормы, но это в среднем. В первой декаде будет все же близко к норме (-4,6) или чуть ниже ее.

«Большую часть декабря погодные условия будут формироваться под влиянием циклонов, нередко смещающихся непосредственно через районы области. С влиянием циклонов связана ненастная погода с низкой облачностью, частыми осадками, усилениями ветра. Антициклонические воздействия наиболее вероятны во второй пятидневке месяца, в этот период мы ожидаем уменьшение облачности и осадков, сопровождающееся, однако, усилением морозов», — рассказала ведущий синоптик группы специализированных прогнозов Наталья Мироничева.

Она особенно обращает внимание на то, что в месячном прогнозе возможно только «в общих чертах нарисовать характер погодных условий, который будет преобладающим в предстоящем месяце».

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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10 баллов, город встал. Терпения водителям и пассажирам!

Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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Сообщения о том, что уборочной техники в городе не видно, поступают из всех районов. Интерактивная карта комитета по благоустройству слова горожан не подтверждает. Вот, например, ответ на жалобу из Шушар - одна машина на карте все же появилась. Правда, она никуда не едет.

Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/

Впрочем, аномалии на этой карте очевидны. Днем горожане заметили на ней дворника, который убирал снег со скоростью 104 км/ч

Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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Как и утром, петербуржцам приходится помогать водителям общественного транспорта. На этих кадрах пассажиры и прохожие пытаются вытолкать троллейбус с остановки у метро «Ленинский проспект».

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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К вечеру не полегчало. На картах пробки в 9 баллов. Ранее ответственные в городе за транспорт чиновники и агрегаторы такси рекомендовали горожанам пользоваться метро.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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Ведущий синоптик группы специализированных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева для «Фонтанки» подвела итоги осени и ноября.

  • Средняя за сезон температура на 1,2 градуса превысила климатическую норму, и это одиннадцатый результат за последнее двадцатилетие.
  • За сезон было всего 44 дождливых дня при норме 52 дня. Сезонная сумма осадков составила около 106 % от климатической нормы.
  • Суммарная за сезон продолжительность солнечного сияния составила 217 часов при норме 230 часов.
  • В среднем осенью бывает 37 дней без солнца, осенью нынешнего года пасмурных дней было 32.

И о ноябре:

  • Среднемесячная температура воздуха в ноябре оказалась на 2,1 градуса выше климатической нормы. Этот результат далек от рекордов и даже за последнее двадцатилетие является лишь двенадцатым в списке самых теплых ноябрей.
  • Суммарная продолжительность солнечного сияния в ноябре составила 16,8 часа, или 73 % от месячной нормы.
  • В среднем в ноябре бывает 21 день без солнца, в ноябре нынешнего года пасмурных дней было 20.
  • Было 20 дней с осадками, их выпало около 160% от месячной нормы. В среднем в ноябре бывает 19 дней с осадками.
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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Путь домой сегодня будет непростым для петербуржцев. Расскажите нам о ваших приключениях. Присылайте фото и видео на почту mail@fontanka.ru

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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Снежный шторм, кстати, не помешал петербургским моржам насладиться невской водой. Правда, земля оказалась слишком скользкой – удержаться на ногах удавалось с трудом.

Фото: Михаил Огнев
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев
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«Бенедикт» дал городу немного передохнуть днём. Затишье, правда, оказалось неполным. Снегоуборочная техника пыталась бороться со стихией, но счет оказался явно в пользу зимы. Яркий пример – Дворцовая площадь. Днём её чистили под присмотром человека без головы, но что-то пошло не так: снежные отвалы достигли высоты человеческого роста, а местным «Екатерине» и «Петру» приходится буксовать в каше.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству https://ut.kb.gov.spb.ru/
Фото: Скриншот сайта комитета по благоустройству 
Фото: Михаил Огнев

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Комментарии (17)

Cвифт
Впрочем, аномалии на этой карте очевидны. Днем горожане заметили на ней дворника, который убирал снег со скоростью 104 км/ч
... 5++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
снегурочка
Мда, между домами можно пробраться только по колее от автомобилей. Убирать снег никто не собирается.
Pupin
Ну и где "дворник-шеринг"????
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