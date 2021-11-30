В последний день осени. Петербуржцы возвращаются домой через заметаемый город, онлайн

Путь домой сегодня будет непростым для петербуржцев. Будем переживать снегопад вместе. Расскажите нам о ваших приключениях. Присылайте фото и видео на почту - mail@fontanka.ru
На Васильевском с рельсов сошел трамвай. Возможно, ему тоже скользко. «Пытаются вытянуть. Пока безуспешно», — передает корреспондент «Фонтанки».
Из-за ДТП встали троллейбусы на 1-й линии.
За сутки на снегоплавильные пункты отправились 8 тысяч кубометров снега, высота покрова превысила 15 см. У комблага есть план! По вывозу снега, он тут.
На площади Победы выросли сугробы-гиганты
В Москве сегодня тоже снегопад, а вместе с ним и так называемый обратный ход температуры - это когда днем холодает, а не наоборот. Ситуацию описывает специалист погодного центра "ФОБОС" Михаил Леус:
В ближайший час температура воздуха опустится ниже нулевой отметки, и начнётся активное формирование гололедицы. Снег продолжит идти, покрывая сверху корку льда и делая состояние дорожного покрытия ещё более скользким. В такой ситуации длина тормозного пути увеличится в разы, а ухудшающаяся в снегопаде до 1 км видимость ещё и затруднит водителям принятие своевременных решений. Движение автотранспорта осложнится, возможны многочасовые пробки. Не исключены затруднения в работе аэропортов столичного аэроузла.
Портал «Наш Санкт-Петербург» предсказуемо завалили жалобами на неубранный снег. Только с утра 30 ноября, и по самым скромным подсчётам, их набралось около 300. Большая часть адресована комитету по благоустройству, хотя может и не касаться чиновников этого ведомства напрямую. Например, КБ не ведет уборку придомовых территорий.
Женщине явно непросто. А каково младенцу? Пользователи соцсетей говорят, что город наш зачарованный.
Кто точно рад сегодняшнему снегопаду, так это любители зимнего спорта. Курорт «Красное озеро» уже работает, «Снежный» открывается с первым днем зимы, а «Игора» — 2 декабря. Лыжню протаптывать можно прямо сейчас!
И еще немного счастливых детей. Когда еще можно поваляться в снежной куче на Дворцовой площади? (Ее же вывезут, да?)
А это видео с проспекта Обуховской Обороны, которое в редакцию прислал возмущенный читатель.
Но все не так просто — класть асфальт можно хоть в дождь, хоть в снег, ограничения «включаются» при температуре воздуха ближе к 10 градусам мороза. А аварийные работы вообще святое дело, и погода им нипочем.
Днем горожане у метро «Гражданский проспект» заметили дворника, который из собранной кучи разбрасывал снег обратно под ноги пешеходов. Объяснение может быть простым — те, кто отвечает за уборку территории метрополитена, скидывают снег на тротуары, а те, кто отвечает за тротуары, обратно на дорогу. Так и получается снежный круговорот.
Росприроднадзор напоминает чиновникам и коммунальщикам, мы с удовольствием поддержим: сбрасывать снег в реки, озера, каналы и прочие городские водоемы нельзя, штраф до 300 тысяч рублей.
О нарушениях в области охраны водных объектов можно сообщить по телефону +7 (921) 987 58 99.
Кто наверняка сегодня наслаждался, так это дети — кидаясь снежками, роняя друг друга в сугробы. Ну и, конечно, румяные детсадовцы, которых с трудом по снежной каше на санках везли домой родители.
Осенние аксессуары пока под рукой у горожан. Фотографы «Фонтанки» отмечают, что многие пользуются сегодня зонтиками.
Отчитывается ОЖД: убрано почти 210 тыс. квадратных метров платформ и прилегающих территорий, насыпали 2,3 тонны реагента и 350 кг песка.
И о погоде (а о чем же еще).
Синоптики говорят, что Петербург ждет теплый декабрь, богатый на осадки. Температура прогнозируется на 1–3 градуса выше нормы, но это в среднем. В первой декаде будет все же близко к норме (-4,6) или чуть ниже ее.
«Большую часть декабря погодные условия будут формироваться под влиянием циклонов, нередко смещающихся непосредственно через районы области. С влиянием циклонов связана ненастная погода с низкой облачностью, частыми осадками, усилениями ветра. Антициклонические воздействия наиболее вероятны во второй пятидневке месяца, в этот период мы ожидаем уменьшение облачности и осадков, сопровождающееся, однако, усилением морозов», — рассказала ведущий синоптик группы специализированных прогнозов Наталья Мироничева.
Она особенно обращает внимание на то, что в месячном прогнозе возможно только «в общих чертах нарисовать характер погодных условий, который будет преобладающим в предстоящем месяце».
10 баллов, город встал. Терпения водителям и пассажирам!
Сообщения о том, что уборочной техники в городе не видно, поступают из всех районов. Интерактивная карта комитета по благоустройству слова горожан не подтверждает. Вот, например, ответ на жалобу из Шушар - одна машина на карте все же появилась. Правда, она никуда не едет.
Впрочем, аномалии на этой карте очевидны. Днем горожане заметили на ней дворника, который убирал снег со скоростью 104 км/ч
Как и утром, петербуржцам приходится помогать водителям общественного транспорта. На этих кадрах пассажиры и прохожие пытаются вытолкать троллейбус с остановки у метро «Ленинский проспект».
К вечеру не полегчало. На картах пробки в 9 баллов. Ранее ответственные в городе за транспорт чиновники и агрегаторы такси рекомендовали горожанам пользоваться метро.
Ведущий синоптик группы специализированных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева для «Фонтанки» подвела итоги осени и ноября.
- Средняя за сезон температура на 1,2 градуса превысила климатическую норму, и это одиннадцатый результат за последнее двадцатилетие.
- За сезон было всего 44 дождливых дня при норме 52 дня. Сезонная сумма осадков составила около 106 % от климатической нормы.
- Суммарная за сезон продолжительность солнечного сияния составила 217 часов при норме 230 часов.
- В среднем осенью бывает 37 дней без солнца, осенью нынешнего года пасмурных дней было 32.
И о ноябре:
- Среднемесячная температура воздуха в ноябре оказалась на 2,1 градуса выше климатической нормы. Этот результат далек от рекордов и даже за последнее двадцатилетие является лишь двенадцатым в списке самых теплых ноябрей.
- Суммарная продолжительность солнечного сияния в ноябре составила 16,8 часа, или 73 % от месячной нормы.
- В среднем в ноябре бывает 21 день без солнца, в ноябре нынешнего года пасмурных дней было 20.
- Было 20 дней с осадками, их выпало около 160% от месячной нормы. В среднем в ноябре бывает 19 дней с осадками.
Путь домой сегодня будет непростым для петербуржцев. Расскажите нам о ваших приключениях. Присылайте фото и видео на почту mail@fontanka.ru
Снежный шторм, кстати, не помешал петербургским моржам насладиться невской водой. Правда, земля оказалась слишком скользкой – удержаться на ногах удавалось с трудом.
«Бенедикт» дал городу немного передохнуть днём. Затишье, правда, оказалось неполным. Снегоуборочная техника пыталась бороться со стихией, но счет оказался явно в пользу зимы. Яркий пример – Дворцовая площадь. Днём её чистили под присмотром человека без головы, но что-то пошло не так: снежные отвалы достигли высоты человеческого роста, а местным «Екатерине» и «Петру» приходится буксовать в каше.