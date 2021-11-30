В последний день осени. Петербуржцы возвращаются домой через заметаемый город, онлайн

И о погоде (а о чем же еще).

Синоптики говорят, что Петербург ждет теплый декабрь, богатый на осадки. Температура прогнозируется на 1–3 градуса выше нормы, но это в среднем. В первой декаде будет все же близко к норме (-4,6) или чуть ниже ее.

«Большую часть декабря погодные условия будут формироваться под влиянием циклонов, нередко смещающихся непосредственно через районы области. С влиянием циклонов связана ненастная погода с низкой облачностью, частыми осадками, усилениями ветра. Антициклонические воздействия наиболее вероятны во второй пятидневке месяца, в этот период мы ожидаем уменьшение облачности и осадков, сопровождающееся, однако, усилением морозов», — рассказала ведущий синоптик группы специализированных прогнозов Наталья Мироничева.

Она особенно обращает внимание на то, что в месячном прогнозе возможно только «в общих чертах нарисовать характер погодных условий, который будет преобладающим в предстоящем месяце».