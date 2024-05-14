В российских вузах исключат понятие «бакалавр» с 2025 года

С 2025 года в России не будет понятия «бакалавр», будет высшее и высшее специализированное образование. Об этом заявил кандидат на должность министра науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании в Госдуме 14 мая, передает ТАСС.
Так, с 1 сентября следующего года российские вузы могут перейти с четырёхгодичной системы образования на обучение в течение пяти — пяти с половиной лет.
«По целому ряду специальностей и направлений невозможно подготовить квалифицированного специалиста за тот срок, который мы уделяем сегодня. Я имею в виду 4 года. Надо переходить на 5–5,5 лет», — заявил Фальков. Он подчеркнул, что мера особенно касается инженеров, врачей и педагогов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переход на новую систему образования в российских учебных заведениях будет плавным, дискриминации при приеме на работу не будет.
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