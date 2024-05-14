Совет Федерации одобрил закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий гражданам, признанным иностранными агентами, баллотироваться на выборах всех уровней, быть доверенными лицами и наблюдателями. В прошлый понедельник поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» приняла Госдума.

В закон вносятся изменения, уточняющие, что гражданин к моменту предоставления необходимых документов для регистрации в качестве кандидата «обязан <...> прекратить статус иностранного агента». Речь идет о выборах в федеральные органы государственной власти, органы власти субъектов России, органы публичной власти, а также в органы местного самоуправления.