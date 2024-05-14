Совет Федерации одобрил закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий гражданам, признанным иностранными агентами, баллотироваться на выборах всех уровней, быть доверенными лицами и наблюдателями. В прошлый понедельник поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» приняла Госдума.
В закон вносятся изменения, уточняющие, что гражданин к моменту предоставления необходимых документов для регистрации в качестве кандидата «обязан <...> прекратить статус иностранного агента». Речь идет о выборах в федеральные органы государственной власти, органы власти субъектов России, органы публичной власти, а также в органы местного самоуправления.
Кроме того, закон устанавливает прямой запрет иностранным агентам замещать выборные должности — эту поправку внесли ко второму чтению. При этом зарегистрированного на выборах кандидата не смогут включить в реестр. Так, мандата может лишиться депутат ЗакСа Борис Вишневский*, поскольку закон предполагает, что полномочия иноагентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу. Подробнее — в материале «Фонтанки».
* Признан в РФ иностранным агентом.