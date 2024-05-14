Академический симфонический оркестр филармонии возглавит Димитрис Ботинис

37-летний дирижер имеет российские и греческие корни, первые шаги в профессии делал под руководством своего отца, также дирижера Димитриса Ботиниса, основавшего свой камерный оркестр в Патрах. В этом же городе Димитрис Ботинис-младший (несмотря на то, что родился в Москве) получал музыкальное образование в муниципальной консерватории. После этого дирижер вернулся в страну матери — Россию, учился в Санкт-Петербургской консерватории в классе оперно-симфонического дирижирования Юрия Симонова. В 2011 году получил первое место на Всероссийском музыкальном конкурсе по специальности оперно-симфоническое дирижирование. Лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2020 года.

С нового концертного сезона главным дирижером Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича станет дирижер Димитрис Ботинис. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

С 2015 по 2022 год Димитрис Ботинис был главным дирижером Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии имени В. И. Сафонова , в сезоне 2022–2023 — главным приглашенным дирижером коллектива. С 2021 по 2023 год — дирижер Академического симфонического оркестра Московской филармонии. А с 2022 года является художественным руководителем и главным дирижером Новосибирского академического симфонического оркестра.

В нынешнем музыкальном сезоне дирижер, выступавший в программах Петербургской филармонии с 2012 года, ездил на гастроли с Академическим симфоническим оркестром в Китай. И, по словам главного дирижера Петербургской филармонии Николая Алексеева, «не было ни одного критического замечания ни от одного артиста оркестра, что говорит о многом».



Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии работал без главного дирижера с 2018 года, когда этот пост оставил Александр Дмитриев.

