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    Цветная резолюция: Минсельхоз планирует ограничить ввоз цветов из недружественных стран

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    Министерство сельского хозяйства и Министерство экономического развития РФ обсуждают вопрос введения ограничений на импорт цветов из недружественных стран. Об этом 14 мая сообщила Оксана Лут, чью кандидатуру премьер-министр Михаил Мишустин предложил на должность нового министра сельского хозяйства.

    С 2018 по 2021 годы кандидат на пост главы Минсельхоза являлась заместителем министра сельского хозяйства РФ, а с 2021 года — первым заместителем министра. Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил ее кандидатуру еще 12 мая, а 14 мая Оксана Лут приняла участие в пленарном заседании Госдумы, где начал рассматриваться вопрос о ее утверждении на должность.

    Выступая перед парламентариями, она, помимо прочего, затронула вопрос об ограничениях на ввоз цветов из «недружественных стран».

    «Мы рассматриваем меры таможенного-тарифного регулирования», — сказала Лут. «Как правило, это высокие пошлины. Например, на вино из недружественных стран они повышены с августа». Параллельно также планируется поддерживать отечественных цветоводов и сохранять льготное кредитование на строительство теплиц.

    Кроме ограничения на ввоз цветов из недружественных стран, Лут сообщила о намерении ведомства проследить за выплатами растениеводам от страховых компаний - из-за заморозков на юге страны сложилась "достаточно тяжелая" ситуация, и российским аграриям придется пересеивать 500 тысяч гектаров.

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