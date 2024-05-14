Цветная резолюция: Минсельхоз планирует ограничить ввоз цветов из недружественных стран

Министерство сельского хозяйства и Министерство экономического развития РФ обсуждают вопрос введения ограничений на импорт цветов из недружественных стран. Об этом 14 мая сообщила Оксана Лут, чью кандидатуру премьер-министр Михаил Мишустин предложил на должность нового министра сельского хозяйства.
С 2018 по 2021 годы кандидат на пост главы Минсельхоза являлась заместителем министра сельского хозяйства РФ, а с 2021 года — первым заместителем министра. Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил ее кандидатуру еще 12 мая, а 14 мая Оксана Лут приняла участие в пленарном заседании Госдумы, где начал рассматриваться вопрос о ее утверждении на должность.
Выступая перед парламентариями, она, помимо прочего, затронула вопрос об ограничениях на ввоз цветов из «недружественных стран».
«Мы рассматриваем меры таможенного-тарифного регулирования», — сказала Лут. «Как правило, это высокие пошлины. Например, на вино из недружественных стран они повышены с августа». Параллельно также планируется поддерживать отечественных цветоводов и сохранять льготное кредитование на строительство теплиц.
Кроме ограничения на ввоз цветов из недружественных стран, Лут сообщила о намерении ведомства проследить за выплатами растениеводам от страховых компаний - из-за заморозков на юге страны сложилась "достаточно тяжелая" ситуация, и российским аграриям придется пересеивать 500 тысяч гектаров.