В Минцифры заявили о планах по отмене роуминга с Белоруссией

Мобильный роуминг между Россией и Белоруссией планируется отменить, однако пока идут обсуждения. Об этом сообщил кандидат на должность министра цифрового развития РФ Максут Шадаев во вторник, 14 мая.

«Мы сейчас говорим о том, что у нас в планах отмена роуминга между Белоруссией и Россией», — приводит его слова РИА Новости.

Шадаев напомнил, что к настоящему моменту стоимость роуминга уже снижена «в десятки раз», теперь вместе с профильными коллегами из Белоруссии обсуждается вопрос о его полной отмене.

Отмену роуминга страны начали обсуждать еще в 2017 году. Сообщалось, что плата за входящие будет отменена не позднее сентября 2020-го. Позднее вопрос подняли в марте 2022 года.