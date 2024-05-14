Министр обороны Эстонии прокомментировал информацию об отправке военных на Украину

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг слухи о возможном направлении эстонских солдат на Украину. Об этом во вторник, 14 мая , сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.

По его словам, ни на национальном уровне, ни на уровне Евросоюза не рассматривается данное предложение. В правительстве не было конкретного обсуждения данного вопроса.

«Здесь нет ничего нового. <...> В первую очередь важно отправить на Украину боеприпасы и другую технику», — заявил министр обороны.

Накануне советник президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что правительство Эстонии начало рассматривать вопрос возможной отправки военных в западные регионы Украины. По его словам, местные власти уже начали анализ потенциальной отправки войск.

