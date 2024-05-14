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    Министр обороны Эстонии прокомментировал информацию об отправке военных на Украину

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    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг слухи о возможном направлении эстонских солдат на Украину. Об этом во вторник, 14 мая, сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.

    По его словам, ни на национальном уровне, ни на уровне Евросоюза не рассматривается данное предложение. В правительстве не было конкретного обсуждения данного вопроса.

    «Здесь нет ничего нового. <...> В первую очередь важно отправить на Украину боеприпасы и другую технику», — заявил министр обороны.

    Накануне советник президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что правительство Эстонии начало рассматривать вопрос возможной отправки военных в западные регионы Украины. По его словам, местные власти уже начали анализ потенциальной отправки войск.

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    ЭстонияУкраинаОтправка войск
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