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    В Эстонии начали обсуждать отправку войск на Украину

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    Правительство Эстонии начало рассматривать вопрос возможной отправки военных в западные регионы Украины. Об этом заявил советник президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл в интервью изданию Breaking Defense 13 мая.

    «Обсуждения продолжаются. <...> Мы должны рассмотреть все возможности», — сказал он. По словам советника президента, власти Эстонии уже начали анализ потенциальной отправки войск. Солдаты могли бы взять на себя «тыловые функции». Это позволит освободить занятых в тылу украинцев для участия в боевых действиях на передовой, уверен Ролл.

    Ранее «Фонтанка» писала, что вооруженные силы Эстонии заявили о готовности к возможной оккупации Балтийского моря и вместе со странами — партнерами по блоку НАТО выступают за совместные действия в этом направлении.

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