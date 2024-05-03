Командующий Силами обороны Эстонии заявил о готовности к возможной оккупации Балтийского моря

Вооруженные силы Эстонии готовятся к возможной оккупации Балтийского моря и вместе со странами — партнерами по блоку НАТО выступают за совместные действия в этом направлении. Об этом стало известно 3 мая из ежегодника Сил обороны Эстонии.
«Мы значительно улучшили наши морские возможности. На вооружении ВМФ имеются как морские мины, так и противокорабельные ракеты. Вместе с Польшей, Швецией и Финляндией мы должны быть в состоянии решить одну из наших ключевых проблем — возможную блокаду в Балтийском море», — приводятся в ежегоднике слова командующего Силами обороны Эстонии генерала Мартина Херема (цитата по «Интерфакс»). По мнению военного офицера, развертывание корабельной и противовоздушной обороны агрессора в Балтийском море в таких обстоятельствах становится маловероятным.
О том, кому могла бы быть выгодна блокада Балтики, не говорится. В то же время директор Института международных отношений Финляндии и кандидат в депутаты Европарламента Мика Аалтола предложил запретить или ужесточить доступ россиян в Калининград. Так Аалтола отреагировал на заявления Латвии, Литвы и Эстонии о том, что Россия якобы стоит за проблемами с GPS в Балтийском море и препятствует таким образом полетам самолетов.