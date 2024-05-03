    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, вос

    766мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.05eur98.64

    Командующий Силами обороны Эстонии заявил о готовности к возможной оккупации Балтийского моря

    2988
    7 комментариев

    Вооруженные силы Эстонии готовятся к возможной оккупации Балтийского моря и вместе со странами — партнерами по блоку НАТО выступают за совместные действия в этом направлении. Об этом стало известно 3 мая из ежегодника Сил обороны Эстонии.

    «Мы значительно улучшили наши морские возможности. На вооружении ВМФ имеются как морские мины, так и противокорабельные ракеты. Вместе с Польшей, Швецией и Финляндией мы должны быть в состоянии решить одну из наших ключевых проблем — возможную блокаду в Балтийском море», — приводятся в ежегоднике слова командующего Силами обороны Эстонии генерала Мартина Херема (цитата по «Интерфакс»). По мнению военного офицера, развертывание корабельной и противовоздушной обороны агрессора в Балтийском море в таких обстоятельствах становится маловероятным.

    О том, кому могла бы быть выгодна блокада Балтики, не говорится. В то же время директор Института международных отношений Финляндии и кандидат в депутаты Европарламента Мика Аалтола предложил запретить или ужесточить доступ россиян в Калининград. Так Аалтола отреагировал на заявления Латвии, Литвы и Эстонии о том, что Россия якобы стоит за проблемами с GPS в Балтийском море и препятствует таким образом полетам самолетов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЭстонияНАТОБалтийское море
    ЛАЙК10
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close