Командующий Силами обороны Эстонии заявил о готовности к возможной оккупации Балтийского моря

Вооруженные силы Эстонии готовятся к возможной оккупации Балтийского моря и вместе со странами — партнерами по блоку НАТО выступают за совместные действия в этом направлении. Об этом стало известно 3 мая из ежегодника Сил обороны Эстонии.

«Мы значительно улучшили наши морские возможности. На вооружении ВМФ имеются как морские мины, так и противокорабельные ракеты. Вместе с Польшей, Швецией и Финляндией мы должны быть в состоянии решить одну из наших ключевых проблем — возможную блокаду в Балтийском море», — приводятся в ежегоднике слова командующего Силами обороны Эстонии генерала Мартина Херема (цитата по «Интерфакс»). По мнению военного офицера, развертывание корабельной и противовоздушной обороны агрессора в Балтийском море в таких обстоятельствах становится маловероятным.

