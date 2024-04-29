Главы МИД стран Прибалтики обвинили Россию в подавлении сигналов GPS

Власти Латвии, Литвы и Эстонии считают, что Россия якобы стоит за проблемами с GPS в Балтийском море, что мешает авиации. Об этом 29 апреля пишет «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.



Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил изданию, что Таллин рассматривает происходящее с GPS «как часть враждебной деятельности России» и намерен обсудить этот вопрос с союзниками. «Такие действия представляют собой гибридную атаку и несут угрозу для нашей безопасности», — уверен чиновник.



Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, в свою очередь, отметил, что проблемы с GPS в Балтийском море рядом с границей России становятся слишком опасными. По данным эксперта, опрошенного FT, за последние месяцы «нарушение качества сигналов затронуло десятки тысяч гражданских рейсов».

