Главы МИД стран Прибалтики обвинили Россию в подавлении сигналов GPS

Власти Латвии, Литвы и Эстонии считают, что Россия якобы стоит за проблемами с GPS в Балтийском море, что мешает авиации. Об этом 29 апреля пишет «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил изданию, что Таллин рассматривает происходящее с GPS «как часть враждебной деятельности России» и намерен обсудить этот вопрос с союзниками. «Такие действия представляют собой гибридную атаку и несут угрозу для нашей безопасности», — уверен чиновник.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, в свою очередь, отметил, что проблемы с GPS в Балтийском море рядом с границей России становятся слишком опасными. По данным эксперта, опрошенного FT, за последние месяцы «нарушение качества сигналов затронуло десятки тысяч гражданских рейсов».
Один из чиновников стран Балтии предположил, что проблемы могут быть связаны с «попытками Москвы защитить Калининградскую область от возможных атак украинских беспилотников».
27 апреля стало известно, что два самолета финского авиаперевозчика Finnair, которые направлялись из Хельсинки в Эстонию, были вынуждены вернуться в аэропорт отправления из-за помех GPS. Финские издания отмечают, что число помех во время полетов в Финляндии увеличилось с 2022 года из-за возможного «вмешательства России».