Сбои в GPS помешали двум финским самолетам долететь до Эстонии. В создании помех винят Россию

Два самолета финского авиаперевозчика Finnair, которые направлялись из Хельсинки в Эстонию, были вынуждены вернуться в аэропорт отправления из-за помех GPS, 27 апреля сообщает издание Yle.



Сами по себе помехи GPS представитель перевозчика Пяйвит Таллквист назвала обычным явлением, тем не менее финские издания отмечают, что число помех во время полетов в Финляндии увеличилось с 2022 года из-за возможного вмешательства России.

В частности, об этом в январе 2023 года Yle заявил военный эксперт Марко Эклунд. Он отметил, что зоны помех соответствуют зоне действия баз российских сил радиоэлектронной борьбы, которые расположены в Мурманске, Петербурге, Курске, Калининграде и Псковской области.

