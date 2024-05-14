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    Цветов много не бывает. Фестиваль тюльпанов на Елагином острове в 2024 году будет идти четыре дня

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    Хll Фестиваль тюльпанов на Елагином острове в 2024 году будет идти целых четыре дня. Из-за холодной погоды хедлайнеры фестиваля поняли, что не успевают к открытию, так как май оказался неожиданно холодным — тюльпаны не смогут зацвести нужным образом к будущим выходным. Об этом 14 мая сообщили в telegram-канале Центрального парка культуры и отдыха на Елагином острове.

    Как говорится, не было бы счастья, а несчастье помогло — программу фестиваля расширили. Она будет проходить 18–19 мая и 25–26 мая.

    В первые выходные в парке расцветут гиацинты, мускари и нарциссы. Во вторые выходные все желающим смогут насладиться непосредственно тюльпанами.

    «К Фестивалю этого года команда парка высадила 225 тысяч луковичных на площади 4 000 м2», — рассказали в telegram-канале парка.

    Ранее стало известно, что на фестивале будет представлено более 50 сортов тюльпанов. Было высажено более 200 тысяч луковиц цветов — это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году.

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    Фестиваль тюльпановЕлагин остров
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