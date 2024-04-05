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    Стало известно, когда ждать Фестиваль тюльпанов на Елагином острове и сколько цветов на нем покажут

    2013
    1 комментарий
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    Традиционный фестиваль тюльпанов пройдет в Петербурге 18 и 19 мая. Даты проведения были объявлены 5 апреля в телеграм-канале городского правительства. Уточняется, что «гостей ждёт настоящий праздник цветов и музыки»: творческие коллективы исполнят классические и современные композиции на ступенях Елагиноостровского дворца-музея.

    Анонсирован также «флорариум» с выставкой-продажей растений и ярмарка авторских изделий на аллеях парка.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    «Несколько лет подряд у нас одна из площадок фестиваля условно называется «флорариум», — пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ЦПКиО. — Во дворик кухонного корпуса мы открываем двери только в дни этого фестиваля, и внутри располагаются цветы — в кадках, горшочках, срезанные, — проводятся мастер-классы».

    В администрации парка рассказали, что площадь цветников на фестивале в 2024 году составит 4 тысячи метров. На них будет представлено более 50 сортов тюльпанов. А всего к фестивалю было высажено более 200 тысяч луковиц цветов — это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году, и примерно столько же, сколько высаживалось до начала пандемии. Однако тогда количество представленных сортов составляло порядка 130–150.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    С введением санкций экспорт луковиц цветов из ряда стран в Россию был запрещен. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что объем поставок луковиц из Нидерландов в 2022 году упал с 36,9 до 7 млн долларов, а в 2023 году составил немногим больше полумиллиона долларов, и товар приходит не напрямую. Кроме всего прочего, в Нидерландах случился неурожай и цены на продукцию подскочили.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

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    ФестивальЦветыТюльпаны
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    Комментарии 1

    Гость05 Апр 2024 в 16:54
    Фестиваль Тюльпанов, это внучок?
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