Фестиваль тюльпанов стартовал на Елагином острове. Посмотрите на эту красоту

На Елагином острове стартовал X Фестиваль тюльпанов. В воскресенье, 22 мая, по ЦПКиО прогулялся корреспондент «Фонтанки», который готов поделиться с читателями увиденной красотой.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
По словам организаторов фестиваля, основные цветники этого года посвящены Карлу Росси, в честь 200-летия дворцово-паркового ансамбля Елагина острова, и Петру I — в честь 350-летия со дня его рождения.
В этом году высажено в общей сложности 200 тысяч луковичных 150 различных сортов. Некоторые виды впервые украсили композиции цветников ЦПКиО: тюльпан Виктория Сикрет (Tulipa Victoria's Secret) — экстравагантный попугайный сорт, с завораживающей глубокой фиолетовой окраской причудливо изогнутых лепестков, тюльпан Бургунди (Tulip Burgundy), выведенный селекционерами совсем недавно, и лилиецветный бахромчатый тюльпан Александра (Tulip Alexandra).
Если успеете, то посетить фестиваль тюльпанов на Елагином острове ещё можно сегодня, 22 мая, до шести часов вечера. Также туда совершенно точно нужно отправиться в следующие выходные — 28–29 мая с 12:00 до 18:00.