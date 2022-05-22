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    Фестиваль тюльпанов стартовал на Елагином острове. Посмотрите на эту красоту

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    7 комментариев

    На Елагином острове стартовал X Фестиваль тюльпанов. В воскресенье, 22 мая, по ЦПКиО прогулялся корреспондент «Фонтанки», который готов поделиться с читателями увиденной красотой.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    По словам организаторов фестиваля, основные цветники этого года посвящены Карлу Росси, в честь 200-летия дворцово-паркового ансамбля Елагина острова, и Петру I — в честь 350-летия со дня его рождения.

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    В этом году высажено в общей сложности 200 тысяч луковичных 150 различных сортов. Некоторые виды впервые украсили композиции цветников ЦПКиО: тюльпан Виктория Сикрет (Tulipa Victoria's Secret) — экстравагантный попугайный сорт, с завораживающей глубокой фиолетовой окраской причудливо изогнутых лепестков, тюльпан Бургунди (Tulip Burgundy), выведенный селекционерами совсем недавно, и лилиецветный бахромчатый тюльпан Александра (Tulip Alexandra).

    Если успеете, то посетить фестиваль тюльпанов на Елагином острове ещё можно сегодня, 22 мая, до шести часов вечера. Также туда совершенно точно нужно отправиться в следующие выходные — 28–29 мая с 12:00 до 18:00.

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    Комментарии (7)

    Lifeguard
    Ну, справедливости ради, цветы далеко не все расцвели, но тут погода, что поделать. С туалетами напряжёнка. С очередями на вход - можно не комментировать. С транспортной достуностью- не, не слышал. По итогу все неоднозначно совсем. Скажем так, погулять в выходной день - не там.
    274883895
    Ботоферму и сюда высадили, сумасшедшие
    Милая +
    Красивые фотографии!
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