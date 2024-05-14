На Балтийском заводе начали испытывать атомный ледокол «Якутия»

Швартовые испытания атомного ледокола «Якутия» начались на Балтийском заводе. Как сообщает Смольный во вторник, 14 мая, это один из ключевых этапов строительства судна.

На этом этапе специалисты проверят работоспособность систем и механизмов атомохода, а также качество монтажа судового оборудования, и настроят аппаратуру. После этого корабль будет готов к ходовым испытаниям.

На данный момент на заводе строят два атомохода: «Якутия», который должен быть сдан до конца 2024 года, и «Чукотка», который планируют сдать до конца 2026 года. Еще три ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — уже работают в акватории Северного морского пути.



«Это самые большие и мощные ледокольные суда в мире, их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в Арктике», — добавили в правительстве Петербурга.

