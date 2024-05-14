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    На Балтийском заводе начали испытывать атомный ледокол «Якутия»

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    Швартовые испытания атомного ледокола «Якутия» начались на Балтийском заводе. Как сообщает Смольный во вторник, 14 мая, это один из ключевых этапов строительства судна.

    Фото: Правительство Санкт-Петербурга
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    Фото: Правительство Санкт-Петербурга
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    На этом этапе специалисты проверят работоспособность систем и механизмов атомохода, а также качество монтажа судового оборудования, и настроят аппаратуру. После этого корабль будет готов к ходовым испытаниям.

    На данный момент на заводе строят два атомохода: «Якутия», который должен быть сдан до конца 2024 года, и «Чукотка», который планируют сдать до конца 2026 года. Еще три ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — уже работают в акватории Северного морского пути.

    «Это самые большие и мощные ледокольные суда в мире, их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в Арктике», — добавили в правительстве Петербурга.

    Ранее «Фонтанка» писала, что правительство планирует сократить финансирование строительства атомных ледоколов проекта 22220 на 4 миллиарда рублей. Помимо «Якутии» и «Чукотки», в проект входят ледоколы «Камчатка» и «Сахалин».

    Фото: Правительство Санкт-Петербурга
    Фото: Правительство Санкт-Петербурга

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    ЛедоколЯкутияБалтийский завод
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