Панда Катюша оказалась настоящей циркачкой. Посмотрите, что она делает

Панда Катюша оказалась настоящей циркачкой, а может, и ревизором... Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале поделилась новым видео с всеобщей любимицей.
Светлана Акулова / Московский зоопарк
Катюша по-пластунски ползает под бревнами — возможно, она проверяет, насколько хорошо под всеми конструкциями в вольере убрались сотрудники зоопарка, а может быть, Катюша познает свои навыки гибкости и представляет, что она циркачка, пролезая в самые узкие зазоры.
«Мама туда не могла залезть, а Катюша проверит все лазейки», — прокомментировала происходящее на видео Светлана Акулова.
Катюша уже демонстрировала и раньше свои акробатические навыки на бревнах, привлекая внимание зрителей.