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    Панда Катюша оказалась настоящей циркачкой. Посмотрите, что она делает

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    1 комментарий

    Панда Катюша оказалась настоящей циркачкой, а может, и ревизором... Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале поделилась новым видео с всеобщей любимицей.

    Светлана Акулова / Московский зоопарк

    Катюша по-пластунски ползает под бревнами — возможно, она проверяет, насколько хорошо под всеми конструкциями в вольере убрались сотрудники зоопарка, а может быть, Катюша познает свои навыки гибкости и представляет, что она циркачка, пролезая в самые узкие зазоры.

    «Мама туда не могла залезть, а Катюша проверит все лазейки», — прокомментировала происходящее на видео Светлана Акулова.

    Катюша уже демонстрировала и раньше свои акробатические навыки на бревнах, привлекая внимание зрителей.

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