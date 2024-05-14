Борис Ковальчук стал новым председателем Счетной палаты России

Совет Федерации назначил нового главу Счетной палаты России. Им стал Борис Ковальчук — известный предприниматель, занимавший пост замглавы контрольного управления администрации президента.
Кандидатуру Ковальчука на пленарном заседании 14 мая представил полномочный представитель президента России в верхней палате парламента Артур Муравьёв, сообщается в Telegram-канале Совфеда. Профильный комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам заключил, что Ковальчук отвечает требованиям, предъявляемым к председателю Счетной палаты законом «О Счетной палате РФ», пишет ТАСС.
Кандидатуру Ковальчука Совфед внес на рассмотрение президента 10 мая. Вместе с ним на должность претендовали Анатолий Артамонов — сенатор от Калужской области и глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а также Галина Изотова, которая была исполняющей обязанности главы Счетной палаты после ухода Алексея Кудрина с поста председателя в ноябре 2022 года.
В этом году Совфед впервые решал вопрос о назначении нового главы Счетной палаты. Ранее это было в компетенции Госдумы, но после поправок в Конституцию эти полномочия перешли к СФ. По закону, Совфед вносит на рассмотрение президента не менее трех кандидатов на должность главы Счетной палаты, тот выбирает одного из них и представляет Совфеду для назначения.