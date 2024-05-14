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    Борис Ковальчук стал новым председателем Счетной палаты России

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    Совет Федерации назначил нового главу Счетной палаты России. Им стал Борис Ковальчук — известный предприниматель, занимавший пост замглавы контрольного управления администрации президента.

    Кандидатуру Ковальчука на пленарном заседании 14 мая представил полномочный представитель президента России в верхней палате парламента Артур Муравьёв, сообщается в Telegram-канале Совфеда. Профильный комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам заключил, что Ковальчук отвечает требованиям, предъявляемым к председателю Счетной палаты законом «О Счетной палате РФ», пишет ТАСС.

    Кандидатуру Ковальчука Совфед внес на рассмотрение президента 10 мая. Вместе с ним на должность претендовали Анатолий Артамонов — сенатор от Калужской области и глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а также Галина Изотова, которая была исполняющей обязанности главы Счетной палаты после ухода Алексея Кудрина с поста председателя в ноябре 2022 года.

    В этом году Совфед впервые решал вопрос о назначении нового главы Счетной палаты. Ранее это было в компетенции Госдумы, но после поправок в Конституцию эти полномочия перешли к СФ. По закону, Совфед вносит на рассмотрение президента не менее трех кандидатов на должность главы Счетной палаты, тот выбирает одного из них и представляет Совфеду для назначения.

    Борис Ковальчук — сын предпринимателя Юрия Ковальчука, основного владельца банка «Россия». До перехода в 2024 году на госслужбу он возглавлял компанию «Интер РАО». В СМИ ходили прогнозы о том, что его прочат на пост главы крупной российской нефтегазовой компании, вице-премьера по энергетике (вместо Александра Новака) или губернатора Петербурга.

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