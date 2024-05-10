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    Совфед предложил назначить Бориса Ковальчука главой Счетной палаты России

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    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесла на рассмотрение президента три кандидатуры на пост нового главы Счетной палаты России. Среди них — известный предприниматель Борис Ковальчук, ныне работающий на посту замглавы контрольного управления администрации президента.

    Кроме Ковальчука, в списке кандидатов сенатор от Калужской области, глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и действующая и.о. главы Счетной палаты Галина Изотова.

    Должность главы Счетной палаты была вакантна с ноября 2022 года, когда ее по собственному желанию покинул Алексей Кудрин. Покинув госслужбу, он устроился на работу советником по корпоративному развитию компании Yandex, по некоторым данным, получив 5% ее акций.

    Борис Ковальчук — сын предпринимателя Юрия Ковальчука, основного владельца банка «Россия». До перехода в 2024 году на госслужбу он возглавлял компанию «Интер РАО». В СМИ ходили прогнозы о том, что его прочат на пост главы крупной российской нефтегазовой компании, вице-премьера по энергетике (вместо Александра Новака) или губернатора Петербурга.

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