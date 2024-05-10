Совфед предложил назначить Бориса Ковальчука главой Счетной палаты России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесла на рассмотрение президента три кандидатуры на пост нового главы Счетной палаты России. Среди них — известный предприниматель Борис Ковальчук, ныне работающий на посту замглавы контрольного управления администрации президента.

Кроме Ковальчука, в списке кандидатов сенатор от Калужской области, глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и действующая и.о. главы Счетной палаты Галина Изотова.

Должность главы Счетной палаты была вакантна с ноября 2022 года, когда ее по собственному желанию покинул Алексей Кудрин. Покинув госслужбу, он устроился на работу советником по корпоративному развитию компании Yandex, по некоторым данным, получив 5% ее акций.