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    РБК: Борис Ковальчук назначен на должность замглавы Контрольного управления президента

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    11 комментариев

    Топ-менеджер Борис Ковальчук назначен на должность заместителя главы Контрольного управления президента — сообщает РБК со ссылкой на свои источники 15 марта.

    14 лет Ковальчук был председателем правления энергетической компании «ИНТЕР РАО ЕЭС». О его уходе с этой позиции стало известно 6 марта. 14 марта полномочия Ковальчука были прекращены, а на его место назначен бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль.

    Контрольное управление президента проверяет исполнение его поручений, ежегодных посланий и иных программных документов.

    Борис Ковальчук — сын предпринимателя Юрия Ковальчука, выпускник юридического факультета СПбГУ. Одним из его преподавателей был Дмитрий Медведев. В 2003–2004 годах являлся членом ревизионной комиссии банка «Россия». В 2004–2006 годах руководил компанией, которая занималась строительством горнолыжного курорта «Игора».

    После этого работал в секретариате Дмитрия Медведева, занимался развитием нацпроектов. В 2009 году был заместителем директора компании «Росатом». В 2009 пришел в «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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    Борис Ковальчук
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    Комментарии 11

    Гость15 Мар 2024 в 22:20
    Вперед в окопы! за Ротенбергов, Ковальчуков, Дерипаску со товарищи, под предводительством великого обещателя всех времен!
    +3−0
    Brezhnev15 Мар 2024 в 22:06
    Я почему-то их всегда путаю - Юрия и Михаила. Кто из них банк Россия, а кто директор Курчатовского института? А тут ещё и Борис? Сколько же их Ковальчуков? И все талантливые!
    +2−0
    Brezhnev15 Мар 2024 в 22:00
    Я почему-то их всегда путаю - Бориса и Михаила. Кто из них банк Россия, а кто директор Курчатовского института?
    +1−0
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