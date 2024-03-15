РБК: Борис Ковальчук назначен на должность замглавы Контрольного управления президента

Топ-менеджер Борис Ковальчук назначен на должность заместителя главы Контрольного управления президента — сообщает РБК со ссылкой на свои источники 15 марта.
Контрольное управление президента проверяет исполнение его поручений, ежегодных посланий и иных программных документов.
Борис Ковальчук — сын предпринимателя Юрия Ковальчука, выпускник юридического факультета СПбГУ. Одним из его преподавателей был Дмитрий Медведев. В 2003–2004 годах являлся членом ревизионной комиссии банка «Россия». В 2004–2006 годах руководил компанией, которая занималась строительством горнолыжного курорта «Игора».
После этого работал в секретариате Дмитрия Медведева, занимался развитием нацпроектов. В 2009 году был заместителем директора компании «Росатом». В 2009 пришел в «ИНТЕР РАО ЕЭС».