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    Борис Ковальчук покидает «Интер РАО». Гендиректором станет бывший вице-губернатор Петербурга

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    Совет директоров «Интер РАО» избрал гендиректором предприятия бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Дрегваля с 15 марта. Об этом стало известно в четверг, 14 марта, из данных на портале раскрытия корпоративной информации.

    Полномочия Бориса Ковальчука прекращены. Он возглавлял правление с 2010 года.

    «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что у Ковальчука есть четыре варианта нового трудоустройства: глава «Газпрома», глава «Роснефти», «энергетический» вице-премьер и губернатор Петербурга.

    В начале марта стало известно, что Дрегваль вошел в правление компании «Интер РАО». Ранее в Смольном он курировал комитет по энергетике и инженерному обеспечению и комитет по тарифам. Он покинул свою должность 6 февраля и вскоре был назначен в «Интер РАО». Кресло «энергетического» вице-губернатора занял Сергей Кропачев, сын ректора СПбГУ и бывший глава «Петербургской сбытовой компании».

    По данным СПАРК, выручка «Интер РАО» в 2023 году сократилась с 63,1 до 41,3 миллиарда рублей, чистая прибыль выросла с 31 до 35,8 миллиарда рублей.

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