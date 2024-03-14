Борис Ковальчук покидает «Интер РАО». Гендиректором станет бывший вице-губернатор Петербурга

Совет директоров «Интер РАО» избрал гендиректором предприятия бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Дрегваля с 15 марта. Об этом стало известно в четверг, 14 марта, из данных на портале раскрытия корпоративной информации.
Полномочия Бориса Ковальчука прекращены. Он возглавлял правление с 2010 года.
«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что у Ковальчука есть четыре варианта нового трудоустройства: глава «Газпрома», глава «Роснефти», «энергетический» вице-премьер и губернатор Петербурга.
В начале марта стало известно, что Дрегваль вошел в правление компании «Интер РАО». Ранее в Смольном он курировал комитет по энергетике и инженерному обеспечению и комитет по тарифам. Он покинул свою должность 6 февраля и вскоре был назначен в «Интер РАО». Кресло «энергетического» вице-губернатора занял Сергей Кропачев, сын ректора СПбГУ и бывший глава «Петербургской сбытовой компании».
По данным СПАРК, выручка «Интер РАО» в 2023 году сократилась с 63,1 до 41,3 миллиарда рублей, чистая прибыль выросла с 31 до 35,8 миллиарда рублей.