Дворникам в Петербурге хотят доплачивать за выслугу лет, а в помощь пригласят вахтовиков

В Петербурге для специалистов ручной уборки за выслугу лет хотят ввести зарплатный коэффициент. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов 14 мая на заседании ЗакСа.

О доплате Беглов рассказал в числе других мер поддержки: обеспечение дворницкими, техникой и форменной одеждой.

Кроме того, по словам Беглова, в Петербурге ждут, что уборочные бригады будут приезжать вахтовым методом из других регионов и сменять друг друга.

«Фонтанка» подробно рассказывала о дефиците механизаторов и ручников в уборочных предприятиях и жилагентствах. Об этом отчитывался и профильный вице-губернатор Евгений Разумишкин.