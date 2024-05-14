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    Дворникам в Петербурге хотят доплачивать за выслугу лет, а в помощь пригласят вахтовиков

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    В Петербурге для специалистов ручной уборки за выслугу лет хотят ввести зарплатный коэффициент. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов 14 мая на заседании ЗакСа.

    О доплате Беглов рассказал в числе других мер поддержки: обеспечение дворницкими, техникой и форменной одеждой.

    Кроме того, по словам Беглова, в Петербурге ждут, что уборочные бригады будут приезжать вахтовым методом из других регионов и сменять друг друга.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о дефиците механизаторов и ручников в уборочных предприятиях и жилагентствах. Об этом отчитывался и профильный вице-губернатор Евгений Разумишкин.

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