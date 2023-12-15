Ищу человека. Коммунальщикам в Петербурге некого сажать в трактор

Светлана поднялась в кабинет к начальнику отдела по уборке земель общего пользования Ирине Александровне. Там и состоялся диалог:



— Вот я сейчас по двору прошла, у вас куча техники…



— Да, ресурсов нет.



— Каких? Водителей? Почему? В связи с чем? А зарплата у вас [для водителей] какая?



— 77 тысяч.



— И нету водителей? Ну такого не может быть ведь.



— Я вам говорю так, как есть…



— То есть вы утверждаете, что у вас нет работников?



— Да, у нас нет ресурсов, нет работников.



Как рассказала Светлана, ей сообщили о 64 тракторах и 40 водителях. Выйдя на улицу она попыталась перехватить хотя бы одного, чтобы узнать, нельзя ли договориться об уборке двора на индивидуальной и платной основе. Как выяснилось, это не работает.



Прямо на двери кабинета Ирина Александровны висит объявление, оно же и на сайте: ищут дворников и трактористов, зарплаты — 49 тысяч и 77 тысяч рублей соответственно, график — 5/2 и 2/2. Обещают трудоустройство по ТК, соцпакет, спецодежду, иногородним — жилье после испытательного срока.



Эти цифры — не новость. Еще на начальной стадии реформы город начал закупать для жилагентств технику рекордными объемами, приобрели под 1200 единиц, из низ — около 900 тракторов. Продолжали закупки на сотни миллионов и в этом году, благо бюджет позволяет: буквально недавно показали новые тракторы «Митракс», по 5,3 млн за штуку.



Тем парадоксальнее выглядит ситуация, когда современная техника ждет, чтобы кто-то наконец начал ей пользоваться. Еще в 2021 году главной проблемой был именно дефицит рабочих рук. На протяжении 2022-го его пытались возместить: «Фонтанка» обозревала рынок, и уже год назад жилагентства предлагали 49 тысяч и 77 тысяч рублей, именно на фонд оплаты труда приходились основные расходы по реформе содержания внутриквартальных территорий.



Несмотря на это, первое же предзимнее заседание правительства в 2023 году показало: проблема никуда не ушла. 1229 единиц уборочной техники и 1057 средств малой механизации заготовлены, но кто-то должен этим всем управлять и обслуживать. «Набрано свыше 80% от необходимого количества дворников, это 3 483 человека. И 65% механизаторов — это 818 человек», — говорил в сентябре глава жилищного комитета Олег Зотов. «Мы закупили достаточное количество техники, но работа должна идти не в одну смену, а в две, три смены, особенно при больших залпах снегопада… Я понимаю, что сегодня непросто набрать персонал, потому что у нас и призыв идет, и многое-многое другое, и оборонка работает. Но надо находить нестандартные решения, потому что если мы не будем их находить — с неба водители и механизаторы к нам не упадут», — беспокоился губернатор Александр Беглов.



Уже в конце октября Зотов поведал депутатам ЗакСа, что дворами готовы заниматься 3631 дворник и 899 механизаторов, укомплектованность — 84% и 74% соответственно, хуже всего дела — в Центральном районе. При этом половина дворников — числятся в штате управляющих организаций, которые, естественно, пытаются удерживать своих работников от перехода в жилагентства и поднимают зарплаты. А потом пошел снег.



Десять дней назад жилищный комитет обрисовал «Фонтанке» примерные показатели. Некоторые РЖА укомплектованы почти целиком — Невский, Петроградский, Петродворцовый и др. (важно — 100-процентная укомплектованность по нормативам не означает, что жителей на те же 100% устроит качество уборки). Где-то, как в том же Центральном, ситуация тяжелая — 70%.



Насчет Василеостровского района «Фонтанке» 15 декабря подтвердили, что он один из отстающих по набору. Собственно, там недавно — в конце сентября — сменили главу жилищного агентства. «Предпринимаются все усилия, по дворникам уже — 89%, по трактористам — 79,1%», — пояснили в комитете и добавили, что часть техники стоит, так как работа идет в графике два через два.



Александр Беглов в недавнем телеэфире назвал уборку дворов удовлетворительной. Жилищные инспекторы выявили нарушения почти на каждом втором проверенном адресе.



Проблема нехватки работников характерна не только для жилагентств, которые убирают дворы. Дорожные предприятия, по плану, должны пройти такую же реформу — сменить юридическую форму и получать контракты на содержание улиц без конкурсов. Но этого точно не случится до середины 2024-го — недавно комблаг по старой схеме разыграл контракты на содержание дорог в районах на ближайшие полгода, лоты остались все у тех же привычных подрядчиков. Между тем и председатель комитета Василий Пониделко, и директор ГУДП «Центр» (основное предприятие отрасли) Евгений Пащенко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» признавали, что людей не хватает.



«Фонтанке» комблаг сообщил, что укомплектованность — порядка 70%, но дорожники пытаются решать вопрос, заключая со сторонними организациями договоры на привлечение дополнительно 500 единиц техники вместе с механизаторами и 1200 ручников. Пащенко рассказал, что по водителям нехватка достигает 45%, по трактористам — 40%. Работников ищут через все возможные порталы — от Avito и hh.ru до Работы.Ру. Запущена совместная информационная кампания вместе с;илищным комитетом по привлечению новых кадров.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»