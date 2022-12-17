«Дворники переходного периода». Что происходит с самым актуальным рынком труда прямо сейчас

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Внезапный снегопад, который принес циклон «Биргит» со своей барической депрессией, испытал коммунальщиков на прочность. Рекордные 20 сантиметров снега с петербургской земли они счищают до сих пор, до некоторых дворов еще даже не добрались — замечания касаются Центрального, Невского, Красносельского и Московского районов.



Смольный объявил кампанию по найму дворников, вот только набирает он их в организации, которые пока даже не имеют права и оснований выдать ломы и лопаты. «Фонтанка» узнала, как живут коммунальщики в постоянном дефиците кадров.

План или пропал

О планах по найму дворников и механизаторов власти говорили еще в ноябре — по словам главы жилищного комитета Олега Зотова, на предстоящий зимний сезон для внутриквартальных территорий необходимо принять на работу 4 363 дворника и 1 200 механизаторов. Здесь надо пояснить: чиновники исходят из нормативов обеспеченности рабочими руками, это именно что средняя температура по больнице. По факту, людей на конкретной территории может потребоваться меньше, если в наличии маневренная техника, или больше — если, например, не удается разгрузить двор от паркующихся машин и загнать в него трактор.



Комитет по благоустройству отвечает за уборку дорог, ручного труда у его подрядчиков сильно меньше, чем в дворах. По данным комблага, они укомплектованы «ручниками» на 80 %, это более 700 человек. Еще тысячу можно подтянуть по срочным договорам.



Судя по состоянию на середину декабря, кадровый голод коммунальщики всех мастей с тех пор только нагуляли.



— На единой цифровой платформе «Работа России» размещены 4 679 вакансий в сфере ЖКХ, из них дворников — 2 777 вакансий, трактористов — 774 вакансии, 25 вакансий водителей погрузчиков, сообщили «Фонтанке» в Центре занятости населения Петербурга.

Еще нужны водители транспортно-уборочных машин, механики, техники, кровельщики, сантехники, слесари-ремонтники, маляры, плотники, уборщики, промышленные альпинисты, электрогазосварщики, электромонтеры. Ищут их районные жилищные агентства, детские сады, школы, управляющие компании.



Ценз требований в вакансиях ЖКХ-сферы в Петербурге достаточно демократичный — в 28 % случаев работодатели (то есть в каждой пятой вакансии) готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы в ЖКХ. Это, как правило, касается вакансий по уборке улиц и дворовых территорий, говорят эксперты сайта поиска работы HeadHunter. Минимальный опыт — от 1 года до 3 лет требуется в 57 % случаев. И вроде бы граждане достаточно активно откликаются на вакансии — +20 % новых откликов на неделе с 5 декабря. Но отклик на вакансию не равен выходу на работу.



— Один из ключевых факторов — условия труда (полноценность снабжения СИЗ, техникой и оборудованием), также важна удовлетворенность соцпакетом от работодателя (увы, пока не все компании в ЖКХ могут похвастаться большим наименованием бонусов для сотрудников), а также уровень зарплаты (верхняя планка встречается не так часто, как хотелось бы), — говорит руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Запад Мария Бузунова.

Что там у дорожников



Ситуации на дорогах и во дворах надо различать. Улицы в Петербурге содержат подрядчики комитета по благоустройству, это одни и те же несколько дорожных предприятий, которые за редким исключением принадлежат городу. Крупнейшее из них — ГУДП «Центр», а лоты в виде районов им достаются в результате регулярных аукционов с прогнозируемым исходом. И так оно и будет еще год. Предполагается, что потом дорожные предприятия превратятся в бюджетные учреждения, реорганизуются и будут получать задание на уборку без всяких конкурсных процедур — рынок здесь себя не зарекомендовал, считают чиновники.



Но весь 2023-й год пройдет по прежним правилам, так что здесь вполне можно фиксировать динамику. Прямо сейчас ГУДП «Центр» (уборка во всех центральных районах) на зарплату от 60 тысяч рублей нужны моторист-машинист, водитель и тракторист, на зарплату от 49 тысяч рублей ищут уборщика, который приводил бы в порядок тротуары.



Уборщики территории, водители и механизаторы уборочной техники с примерно таким же уровнем зарплаты требуются дорожному предприятию «Путь», в чье ведение входит расчистка дорог в Красносельском и Кировском районах Санкт‑Петербурга. И хоть вакансии размещены на сайте предприятия во множественном числе, раскрывать, сколько пар рабочих рук там готовы нанять, в отделе кадров не видят смысла — все равно звонящий интересант, коим выступил журналист «Фонтанки», одним махом проблему не решит.

В дорожное предприятие «Петродворцовое», работающее на территории одноименного района, готовы принять на работу механизатора, способного к управлению трактором и погрузчиком, и водителя. Здесь хоть за 8-часовую смену и пять рабочих дней в неделю, хоть за 11-часовую при графике 2/2 обещают платить чуть меньше — от 48 тысяч рублей.



Ищет водителя, тракториста и машиниста автогрейдера дорожное предприятие «Курортное», которое отвечает за уборку улиц Кронштадтского и Курортного районов. Размер заработной платы готовы назвать только в личной беседе с соискателем.

Этим потребности отрасли не исчерпываются. Дорожники традиционно нанимают субподрядчиков, в основном — на уборку тротуаров. Прошлая зима показала две тенденции. Во-первых, Смольный признал, что заявленное в договорах число сотрудников остается в договорах, а сами компании «укомплектованы людьми в галстуках». Основной расчет на то, что зима помилует Петербург, и представлять армию ручников к реальному смотру вообще не придется. Во–вторых, стало понятно, что бывает, если этот расчет не оправдался. Люди скользят и падают, заполняют отделения травматологии, и в какой-то момент это заканчивается уголовными делами. Или не заканчивается.



Что там с дворниками сейчас



А вот с дворами — переходный период бушует вовсю. Если коротко: двор — или внутриквартальная территория — это лоскутное одеяло. Свой кусочек там убирают много кто: муниципалы — например, если это площадка, комблаг — если это «зеленка», администрации учреждений и бизнес-центров — если это их участок, жилкомсервисы — если территория входит в состав общего имущества дома. Но основное — это территории общего пользования, они насколько общие, настолько же и ничьи. Заказчиком работ по их содержанию является район, а подрядчиком в большинстве случаев оказывается тот же самый местный жилкомсервис — чтобы два раза не вставать. В итоге одни и те же его дворники должны успеть прибраться и в подъезде, и на этой территории. Часто не успевают ни то, ни другое, так что и здесь решили все поручать без конкурсов бюджетным учреждениям. Отличие от дорожников принципиальное: там-то предприятия просто меняют форму и избавляются от необходимости конкурировать, а на улицы выезжают, как и раньше. Во дворы же с лопатами выйдут организации, которые никогда этим не занимались — районные жилищные агентства: их превратят в ГБУ, насытят техникой и людьми (по крайней мере, таков план) и будут они убирать внутриквартальные территории общего пользования.



Но. Этот переход на новую систему будет идти минимум полгода, а начнется с 1 января. Районы постепенно будут переходить под уход жилагентств: скажем, набрало одно РЖА 80 % дворников и механизаторов — можно передавать ему территорию, и так далее. Пока же действуют обычные договоры с теми самыми жилкомсервисами и частными управляющими компаниями, которым надо везде успевать.



— Сегодня управляющие компании имеют в штате около 4,5 тысяч дворников, еще чуть более 2 тысяч в период снегопадов привлекаются по гражданско-правовым договорам, рассказал «Фонтанке» председатель жилищного комитета Олег Зотов. — Кроме того, в ЖКС и ТСЖ есть около 2,5 тысяч специалистов ручного труда. Большинство из этих людей задействованы не только на уборке, но и на обслуживании общедомового имущества многоквартирных домов. Поэтому когда начинает идти снег, возникает дефицит людей, которые могут этот снег убирать, что негативно сказывается как на качестве уборки, так и на качестве обслуживания имущества многоквартирных домов: соблюдении периодичности метения лестничных клеток, чистоте мусороприемных камер, своевременности помывки лифтов.



Отвечающие за уборку придомовых территорий ЖКС, набравшие полный штат, можно пересчитать по пальцам. Среди них — ООО «ЖКС №1 Невского района», АО «Сервис-Недвижимость», Жилкомсервис №2 Петроградского района. Но и им, чтобы охватить внутриквартальные территории общего пользования, приходится разрываться.



— Привлекаем дополнительную технику по договорам. Тяжело, но что же делать-то? Приятно, когда видишь свой труд. На зарплату механизатора влияет сезон и переработки — зимой у них 68 тысяч рублей примерно выходит. У дворников предусмотрены доплаты по колдоговору и переработки, если хорошо работают, бывает даже до 50 тысяч. Есть, конечно, текучка. Случается, что по 2–3 единицы не хватает, именно специалистов ручного труда, но, как правило, оперативно находим, — говорит генеральный директор Жилкомсервиса №2 Петроградского района Валерий Разгулов. В подавляющем же большинстве жилкомсервисов рабочих рук тоже не хватает. Объявление «требуется дворник» висит на сайте едва ли не каждой компании: нуждаются в «работниках ручного труда» ЖКС №2 и №3 Центрального района, ЖКС № 2 Красногвардейского, ЖКС №1 и ООО «Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района», ЖКС № 2 Приморского района.



Остра потребность и в водителях, и в механизаторах. В ООО «Эксплуатация ГС-СПб» требуется тракторист, которому доверят снегоуборщик Bobcat. Обещают платить от 55 тысяч рублей, но отмечают, что в объявлении указана сумма до вычета налогов — на руки тракторист получит 47 тысяч. Доплату тоже обещают:

— В зимнее время работы прибавится из-за уборки снега, и доплачивать за это будут от 20 тысяч рублей, — рассказали «Фонтанке» в компании. И если специалистам по управлению снегоуборочной техникой сулят зарплату от 30 до 50 тысяч, то мастер лопаты и метлы чаще может рассчитывать на заработок вдвое меньше, 30 тысяч — потолок. К примеру, ООО «Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района» готово платить уборщику 23 тысячи до вычета НДФЛ. От 23 тысяч готовы оценить труд дворника в «ЖКС № 2 Приморского района».



Традиционно преобладающее большинство дворников — иностранцы, граждане Киргизии и Узбекистана. Руководители жилкомсервисов на них не нарадуются — трудолюбивые и прилежные, что мужчины, что женщины. Надо только показать что делать, и контролировать. Есть и местные, но преимущественно женщины. Много ли снега за день способна перекидать даже сильная женщина? Ответ очевиден.



И если в дворники можно взять даже студента или пенсионера, то за руль снегоуборщика их не посадишь — без опыта здесь делать нечего. Кому понравится, если новичок вместе со снегом сгребет из двора иномарки жильцов? На одних исках можно будет разориться. Другой камень преткновения — водительские права российского образца, получить которые иностранцу с зарплатой в 23 тысячи рублей даже не снится.

— Проблемы, как и во всем городе, на сегодня — это механизаторы, то есть специалисты по уборочной технике. На сегодняшний день нам не хватает двоих. Мы с лета давали объявления на биржу, и в соседних областях публиковали — все безрезультатно. Хотя и зарплата неплохая — 70 тысяч рублей, перечисляется на карту, выплачивается 2 раза в месяц, — говорит директор ООО «УК Возрождение» Инна Семенова, оно управляет домами на Васильевском острове.

По словам Инны Семеновой, люди на вакансию откликаются. Но их, во-первых, пугает, что частная управляющая компания не может предоставить им жилье, поскольку у них его попросту нет. Во-вторых, не все готовы вкалывать в режиме 24/7.

— Работа в сфере ЖКХ — это всегда ненормированный рабочий день, усиленный график работы. Начинать работу нужно с 7 утра и заканчивать в 9 вечера. Это тоже людей напрягает. Никто не хочет перерабатывать, хотя за это идет доплата, — говорит Инна Семенова. Единственный выход, который видят жилкомсервисы, это брать технику в аренду, Конечно, это дороже, чем фонд оплаты труда своего рабочего: стоимость машино-смены трактора Bobcat — это 16–18 тысяч рублей за 8 часов работы. Умножаем на 30 дней работы, и получаем цену на работу одной единицы техники.



А что с дворниками будет дальше?



Этот ежегодный цикл — поиск работников, наем сторонней техники, как уже говорилось выше, доживает последний год. Те потребности, о которых говорил жилком, относятся уже к районным жилищным агентствам, которые должны забрать у ЖКС территории общего пользования. Закупка техники — под 1 200 единиц за 4,5 млрд — оказалась не самым сложным, теперь надо найти тех, кто будет ей управлять, и тех, кто будет ассистировать с лопатами.



Жилком развернул широкую кампанию по найму, ручникам обещает от 49 тысяч, механизаторам — от 70 тысяч, использует разные ресурсы, а благообразный белобородый мужчина с лопатой многим пассажирам метро уже просто снится.



Задача — набрать в рамках перехода на новую систему уборки внутриквартальных территорий общего пользования около 4 636 рабочих мест для специалистов ручного труда и 1 200 мест для механизаторов. «Сейчас активно идет набор кадров, которые активно начнут работать уже с 1 января, — говорит Олег Зотов. — На сегодняшний день к нам поступило около 1 600 заявок от желающих поработать механизаторами, в основном это жители Петербурга. Понятно, что не все останутся на работе. Оставшиеся сформируют костяк. Количество желающих поработать дворниками сейчас превышает 2 тысячи — этого более чем достаточно для того, чтобы начать переход на новую систему».



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»