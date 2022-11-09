Снегопад как предчувствие. Кто и как будет убирать Петербург этой зимой

Дворы переходят на новую схему и новую технику, дороги ждут своей очереди, а кровли хотят больше греть и меньше чистить. Смольный рассказал о своих — а значит, и наших — планах на зиму. На пресс-конференции 9 ноября о том, как не повторить опыт прошлой зимы, рассказывали вице-губернатор Анатолий Повелий, председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко и глава жилищного комитета Олег Зотов. В начале этого года в том же составе Смольный держал ответ за безобразие на улицах, игнорировать которое было уже нельзя. «Фонтанка» рассказывает о том, что прозвучало на встрече с журналистами, и не только. Дворы Зиму для дворов поделят на две части: до 1 января 2023 года и после. В первой все будет организационно так же, как и раньше: подрядчики на уборку внутриквартальных территорий будут дорабатывать свои контракты — по большей части это местные жилкомсервисы. Дальше начнется поэтапный переход на новую модель. «Фонтанка» подробно рассказывала о реформе, которую Смольный затеял в области содержания внутриквартальных территорий. После уборочного коллапса прошлой зимы , который вылился в десятки уголовных дел, чиновники решили, что играть в рынок здесь бессмысленно: подрядчики районных администраций сбивают цену , а потом надеются на хорошую погоду и на то, что удастся выйти из зимы с хорошей прибылью . Кроме того, жилкомсервисы, которые зачастую и получают такие контракты на конкурсах, должны «разрываться» между содержанием общедомового имущества и общественных дворов.

В итоге принято решение передавать внутриквартальные территории жилищным агентствам, которые меняют свою организационную форму с казенных на бюджетные учреждения. Им и будут отдавать содержание внутриквартальных территорий без аукционов — хозяйственным способом. Туда набирают сотрудников и оборудование. Если сейчас у управляющих компаний, по словам Олега Зотова, меньше 5 тысяч дворников, то в жилищные агентства надо набрать — по нормативам — 4 363 дворника и 1 200 механизаторов. Их, собственно, уже набирают через различные ресурсы , многие уже видели объявления: зарплата для «ручника» от 49 тысяч рублей, для механизатора — от 77 тысяч. Идея в том, чтобы обеспечить их также соцпакетом, поощрениями в виде культурного досуга, отремонтированными служебными помещениями для отдохнуть-погреться (на это заложены 2,5 млрд рублей), а главное — бесплатным жильем, если речь пойдет о приезжих. Под это, как заявил Зотов, предполагается отдавать доходные дома, которые находятся на балансе Госжилфонда, либо помещения коммерческого найма: сейчас каждый район прикидывает сам, в зависимости от наличия этих доходных домов и от сметных возможностей жилагентства. С трактористами — официально об этом никто не заявит — говорят о брони от мобилизации. По данным «Фонтанки», за первые три дня с момента объявления уже пришло 500 заявок от механизаторов. На данный момент у УК в распоряжении менее 500 единиц техники, по словам Олега Зотова, изношенной, в среднем ей 25 лет. Параллельно закупается техника для жилагентств: 1 186 единиц плюс 419 комплектов навесного оборудования. Всего — на 4,3 млрд рублей. Приобретают также прицепы, в следующем году докупят в «весенний» гараж техники еще на 950 тысяч. Полный список — ниже.

Общие расходы на все эти пертурбации с жилищными агентствами — 10 млрд рублей, 7 млрд — это только на фонд оплаты труда.

