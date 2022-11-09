Снегопад как предчувствие. Кто и как будет убирать Петербург этой зимой

Дворы переходят на новую схему и новую технику, дороги ждут своей очереди, а кровли хотят больше греть и меньше чистить. Смольный рассказал о своих — а значит, и наших — планах на зиму.
На пресс-конференции 9 ноября о том, как не повторить опыт прошлой зимы, рассказывали вице-губернатор Анатолий Повелий, председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко и глава жилищного комитета Олег Зотов. В начале этого года в том же составе Смольный держал ответ за безобразие на улицах, игнорировать которое было уже нельзя. «Фонтанка» рассказывает о том, что прозвучало на встрече с журналистами, и не только.
Дворы
Зиму для дворов поделят на две части: до 1 января 2023 года и после. В первой все будет организационно так же, как и раньше: подрядчики на уборку внутриквартальных территорий будут дорабатывать свои контракты — по большей части это местные жилкомсервисы. Дальше начнется поэтапный переход на новую модель.
«Фонтанка» подробно рассказывала о реформе, которую Смольный затеял в области содержания внутриквартальных территорий. После уборочного коллапса прошлой зимы, который вылился в десятки уголовных дел, чиновники решили, что играть в рынок здесь бессмысленно: подрядчики районных администраций сбивают цену, а потом надеются на хорошую погоду и на то, что удастся выйти из зимы с хорошей прибылью. Кроме того, жилкомсервисы, которые зачастую и получают такие контракты на конкурсах, должны «разрываться» между содержанием общедомового имущества и общественных дворов.
В итоге принято решение передавать внутриквартальные территории жилищным агентствам, которые меняют свою организационную форму с казенных на бюджетные учреждения. Им и будут отдавать содержание внутриквартальных территорий без аукционов — хозяйственным способом.
Туда набирают сотрудников и оборудование. Если сейчас у управляющих компаний, по словам Олега Зотова, меньше 5 тысяч дворников, то в жилищные агентства надо набрать — по нормативам — 4 363 дворника и 1 200 механизаторов. Их, собственно, уже набирают через различные ресурсы, многие уже видели объявления: зарплата для «ручника» от 49 тысяч рублей, для механизатора — от 77 тысяч. Идея в том, чтобы обеспечить их также соцпакетом, поощрениями в виде культурного досуга, отремонтированными служебными помещениями для отдохнуть-погреться (на это заложены 2,5 млрд рублей), а главное — бесплатным жильем, если речь пойдет о приезжих. Под это, как заявил Зотов, предполагается отдавать доходные дома, которые находятся на балансе Госжилфонда, либо помещения коммерческого найма: сейчас каждый район прикидывает сам, в зависимости от наличия этих доходных домов и от сметных возможностей жилагентства. С трактористами — официально об этом никто не заявит — говорят о брони от мобилизации. По данным «Фонтанки», за первые три дня с момента объявления уже пришло 500 заявок от механизаторов.
На данный момент у УК в распоряжении менее 500 единиц техники, по словам Олега Зотова, изношенной, в среднем ей 25 лет. Параллельно закупается техника для жилагентств: 1 186 единиц плюс 419 комплектов навесного оборудования. Всего — на 4,3 млрд рублей. Приобретают также прицепы, в следующем году докупят в «весенний» гараж техники еще на 950 тысяч. Полный список — ниже.
Общие расходы на все эти пертурбации с жилищными агентствами — 10 млрд рублей, 7 млрд — это только на фонд оплаты труда.
Главный вопрос — когда. По словам Олега Зотова, поэтапно переводить дворы на новую схему уборки начнут с 1 января, крайний срок для полного перехода — 1 июля. Но что такое «поэтапно» зимой, когда двор нельзя оставлять без ответственного? В жилкоме поясняют: районы продолжат расторговывать на аукционах уборку внутриквартальных территорий на первое полугодие 2023 года — и будут заключать контракты. Но в условиях пропишут, что контракты прекращают действие, как только на адрес выходит жилищное агентство. «Сейчас мы вырабатываем предварительный график перехода и какие территории пойдут первыми под уборку, — рассказал вице-губернатор Анатолий Повелий. — Мы секрета из этого делать не будем, у нас есть еще время». Олег Зотов уточнил, что все будет зависеть от того, насколько быстро жилагентства будут укомплектовываться людьми: «Как только мы укомплектовали 10% штатной численности — мы можем 10% [внутриквартальной] территории района убирать хозяйственным способом. Это тончайшая настройка и управленческие решения, которые будут приниматься в первую очередь на местах».
«Фонтанка» рассказывала, что жилищники больше всего жаловались на запаркованные дворы, из которых не вывезти снег даже маневренной техникой. Теперь решено, что с осени у жилагентств должны быть согласованные с районами и жилкомом графики уборки внутриквартальных территорий. Они публикуются на специальном стенде, и во время проведения работ во дворе прямо запрещена парковка. Есть несколько уточнений: это можно устраивать только два будних дня в неделю, и каждый раз выгонять машины не более чем на 4 часа. Ну и, разумеется, развесить графики в соседних дворах, чтобы было куда перепарковаться. Вероятно, поможет уборщикам и специальная желтая разметка во дворах, на которой в принципе нельзя будет размещать ничего постороннего. Главным образом от этого выигрывают мусоровозы, но и трактор с ковшом будет рад, если на повороте внутриквартального проезда никого не окажется. Одна деталь: как и было сказано, график уборки должен быть утвержден на 1 сентября года, за 3 месяца до календарного начала зимы. То есть в этом году поезд ушел.
Дороги
Аналогичный принцип — хозяйственный способ — выбран для улично-дорожной сети. В конечном итоге городские дорожные унитарные предприятия также должны сменить форму в ГБУ и получать контракты напрямую, а не через аукционы, где над ними нависала тень снежного картеля, а кроме того, изредка случались антимонопольные сюрпризы. Но претворено в жизнь все это будет позже: на улицах привычные контракты будут работать еще год, так как их разыграли летом сразу на 18 месяцев.
Так что основные изменения не организационные, а технологические. В частности, число снегоприемных пунктов вырастет с 8 до 17. Снегоплавилок пока останется 11, как и было; в разной степени проработки еще 3 адреса. Прошлой зимой у пунктов выстраивались очереди, они побили рекорд по объему принятого снега, а часть пришлось закрывать из-за перегруза. Кроме того, подготовлены новые площадки для временного складирования снега, чтобы условные хребты на Петроградской набережной и Дворцовой площади не сохранялись неделями.
Как рассказал глава комблага Василий Пониделко, дорожные предприятия подготовили 1 613 единиц техники, всего город закупил 139 единиц: 65 — для садово-парковых хозяйств, остальное — для уличной сети, включая лапные погрузчики и подметальные машины. 398 малых машин для города тоже подготовлены.
Сейчас компании укомплектованы дворниками на 80% — это чуть более 700 человек. У компаний также есть 13 договоров, которые позволяют привлекать в случае залповых снегопадов еще 1 000 человек и 425 единиц техники. Напомним, часть уголовных дел, возбужденных прошлой зимой и до этого, касались именно уборки тротуаров, на которую дорожники обычно ищут субподрядчиков. Главное, о чем говорил Василий Пониделко, — синхронизация по тротуарам с подрядчиками районов по уборке дворов, чтобы вывезенный со двора снег увозили дорожники. «Фонтанка» неоднократно писала о жалобах петербуржцев на огромные искусственные валы на тротуарах. Дорожники — тот же ГУДП «Центр» — и сейчас ищут подрядчиков на «формирование снежных валов и куч, погрузку и вывоз снега», собранного с автомобильных дорог, в том числе на тротуарах.
Сам по себе техрегламент не меняется, город закупает песок и соль — для приготовления песко-соляной смеси и солевых растворов. В то же время и соль в чистом виде можно будет увидеть на самых критичных участках — вроде ледяных надолбов под водосточными трубами. ГУДП «Центр» также вполне официально закупает реагент «Бионорд-Универсал», правда в очень небольшом количестве.
В новую зиму город входит с радикально большей зоной платной парковки, чем раньше, она теперь занимает два района. «Фонтанка» писала, что город собрался-таки разработать изменения в техрегламент уборки, чтобы такие улицы убирались более оперативно вне зависимости от их категорирования. Василий Пониделко подтвердил это, но отметил, что речь не обо всех адресах, которые попали в платную зону: «Составили тепловую карту тех улиц, которые наиболее запаркованы, пользуются спросом — будем уделять больше внимания».
Кровли
Очистка кровель — одна из главных сезонных проблем Петербурга. Перед началом прошлой зимы Смольный говорил, что ему не хватает 200 кровельщиков, дефицит никуда не делся и несколько месяцев спустя. В итоге все проходило настолько кустарно, что с крыш валились необычные предметы, про страховку систематически забывали, а иногда все это приводило к трагедиям. И сосульками при этом продолжали обрастать крыши домов, в том числе оборудованных по технологии «холодный чердак».
По словам Олега Зотова, сейчас у управляющих компаний в штате около полутысячи кровельщиков. По договорам с подрядными организациями они могут выгнать на крыши еще 1 700, если что. Много это или мало — сложно определить, площадь крыш в Петербурге больше, чем площадь дорог. «Чтобы уверенно определить, что хватит людей, нужно умножить эту цифру на 10, или на 20, или на 100, — рассуждал председатель жилкома. — Законодательство предусматривает нормативы, касающиеся периодичности проведения работ по очистке кровель. Но оно не предусматривает механизмов, нормирования труда и сколько людей нужно, чтобы почистить кровлю. У нас есть кровли с мансардными этажами, расчистка которых возможна исключительно с применением промышленных альпинистов, а это штучный товар».
Дело не только в людях. Кровли чистит управляющая компания, которая живет исключительно на то, что собрано с жителей. «Для понимания: только в Центральном районе затраты управляющих компаний на сброс снега с кровель составили в прошлую зиму больше 80 млн рублей, — рассказал Зотов. — Это деньги, которые не пошли на ремонт лестничных клеток, тех же кровель, фасадов... Чистить кровли, особенно когда у нас возникает такая снежная зима, — это сизифов труд, это борьба с ветряными мельницами. Мы снег сбрасываем на тротуар, он становится проблемой для дорожников, большие ресурсы тратятся на синхронизацию усилий». Не говоря уже о зоне платной парковки, откуда не вдруг и не попросишь удалиться автомобилиста со своей машиной.
Поэтому комитет предпочитает делать ставку на превентивные меры — упомянутый уже холодный чердак, а также тепловой кабель для подогрева свеса крыши, чтобы не нарастали сосульки. Домов с такой системой обогрева было 120, в 2022 году оборудовали еще 166. Есть совсем комплексные решения — как на Пестеля, где систему обогрева продлили в водосточные трубы, а потом еще и увели эти трубы под асфальт и подключили к ливневой канализации. Таким образом, вода не замерзает ни на каком этапе — но это более сложный в техническом и ведомственном плане вариант. Да и более дорогой — по данным «Фонтанки», порядка 700 тысяч на один дом (14 домов на Пестеля обошлись менее чем в 10 млн).
Тепловой кабель по кровле несравнимо дешевле и, по данным чиновников, несильно отражается на коммунальной квитанции. «Это не спираль, как в электрочайнике, — объясняет Анатолий Повелий. — Он краткосрочно включается в диапазоне температур от минус 4 до плюс 4». Четко просчитают чиновники уже этой зимой, но некоторые расчеты есть и сейчас. По данным «Фонтанки», в жилищном блоке ориентируются, например, на данные по большому дому на Разъезжей, который весь тратит 12 тысяч рублей в зиму. То же самое с монтажом этого кабеля. «Оборудовать средний дом в Центральном районе системой обогрева — это 300 тысяч рублей, — говорит собеседник в профильном комитете. — Один раз целиком почистить кровлю стоит 200 тысяч рублей, а это надо сделать 5 раз за зиму. Миллион. А миллион — это в Центральном районе три отремонтированные лестничные клетки с замененными окнами. Обогрев не значит, что мы вообще не будем ее чистить, но периодичность снижается раз в 5 минимум. Раскидать на 50 квартир 20 тысяч рублей за зиму — и при этом сохранить средства, которые идут на чистку крыш от снега».
Впрочем, донести до каждого общего собрания собственников, которым предлагают обогрев, эти расчеты сложно. Поэтому жилищники намерены опубликовать результаты мониторинга по итогам следующей зимы. «Идеальная картина Петербурга 21-го века для нас — это если никто не задирает голову, — поделился Анатолий Повелий. — Там никто снег не сбрасывает, но и сосульки не образуются».
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»