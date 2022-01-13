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Снежная пробка как личный выбор. Петербуржцы заметили вереницы самосвалов на плавильных пунктах Водоканала

На снегоплавильных пунктах Петербурга выросли очереди из грузовиков. Водоканал советует уборщикам снега расширять географический кругозор, но планирует прописаться еще на трех адресах.

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Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Снегоприемные пункты ГУП «Водоканал СПб» как объявили 24 ноября день открытых дверей, так и не закрываются. Первым их нагрузил «Бенедикт», но и после него белые горы только растут — что на улицах города, что на приспособленных для снега площадках. Горожане регулярно жалуются, что видят снегоуборочную технику только на онлайн-карте Водоканала, а не на дорогах — и тут же сообщают, что даже имеющиеся машины простаивают в очередях.

Читатели «Фонтанки» поделились фотографией такой очереди у снегоплавилки на Мебельной улице — c комментарием «оказывается, снег все-таки убирают». Это вообще популярный пункт приема, там уже появлялся не один зиккурат, которому суждено принудительно таять до самого лета, превращаясь в черный курган.

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Аналогичные видео можно записать практически в любой момент.

instagram.com/dimasik_blg


Но не всем так «повезет», как Дмитрию, водителю одного из самосвалов: ему довелось постоять в очереди из 42 машин, лично он провел там, по его словам, порядка 6 часов.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»


Снежные завалы — это одна из главных коммунальных тем города c начал зимы. Где-то речь идет о площадках временного складирования (их в соответствующем перечне 51) или перегруза (47). Это и знаменитый «хребет Беглова», и полигон на Матисовом острове, и недавно открытая площадка на 50 тысяч кубов в Сестрорецке.

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Они нужны, чтобы оперативнее чистить дороги и не делать каждый раз рейсы к пунктам Водоканала; эти адреса согласовывают с администрацией. В других случаях это «некорректно сформированные валы», как недавно на Черняховского. Но вне зависимости от предыстории есть общее: жители недовольны, а у снега нет другого пути, кроме как в канализацию Водоканала.

Сама по себе инфраструктура Водоканала не меняется уже несколько лет: это 11 снегоплавильных пунктов, где смена агрегатного состояния происходит «насильственным» путем, и 8 снегоприемных (это оборудованные площадки, с которых все естественным образом утекает на очистные сооружения).

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С тех пор как в Петербурге не сбрасывают снег в водоемы, у него всего два варианта: подобру-поздорову растаять на дорогах и во дворах самому либо уехать на эти 18 пунктов. Про эксперимент с передвижными снегоплавилками, которые съели гораздо больше денег, чем сугробов, «Фонтанка» рассказывала.

Водоканал бы действительно столкнулся с коллапсом, не будь в городе временных площадок. «Если мы каждую машину будем вывозить, у нас снегоплавильные пункты не справятся, и мы будем убирать в час по чайной ложке, — говорил в интервью «Фонтанке» вице-губернатор Анатолий Повелий. — Для залповых снегопадов, безусловно, [мощности снегоплавилок] не хватает. Поэтому есть необходимость складировать там, где это не препятствует дорожному трафику, и будем и дальше складировать. Это применяется и в европейских странах, и в той же Финляндии, которую мы берем за некий эталон. Они без всяких стеснений складывают снег на центральных площадях».

А с тем, что в итоге едет по 18 адресам, предприятие справляется, говорят в Водоканале. Совокупная мощность — 100 тысяч кубометров в сутки. За 12 января приняли порядка 48 тысяч кубов, с начала сезона — 2,155 млн кубометров (1,539 млн — снегоплавилки, 616 тысяч — снегоприемные пункты). Статистика комблага отличается: его подрядчики вывезли 1,85 млн кубометров с начала зимы, а за последние сутки 46 тысяч. Разница объясняется тем, что к Водоканалу едут не только дорожники, работающие на город, но и частные организации.

А вот снежные пробки, судя по всему, объясняются предпочтениями грузовиков. «Конечно, вчера там тоже видели эту запись из Instagram про 42 машины, — говорит собеседник, близкий к Водоканалу. — В это же самое время на других пунктах что происходило? Максимальная очередь на Октябрьской набережной, 8 машин. На других и того меньше». На один грузовик — расчетно — уходит 3 минуты, но вообще пропускная способность — 10–20 машин в час в зависимости от конкретного адреса. При этом самой популярной пресловутая площадка на Мебельной не является, с начала сезона в лидерах снегоприемный пункт на Взлетной (240 тысяч кубов).

В предприятии говорят, что если на конкретный пункт возникает очередь из более чем 10 машин, оперативный руководитель филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» сообщает об этом диспетчеру Центра комплексного благоустройства. Заставить его переориентировать потоки он не может, но рекомендовать — вполне. К частникам даже такого рычага применить не получится — они сами решают, стоять им в колонне или выбираться к другому адресу.

Есть также специальный сервис, где можно онлайн посмотреть, что творится на пунктах. Качество видео с камер наблюдения оставляет желать лучшего, но днем 13 января 40 машин не просматривалось нигде.

«Водители самосвалов дорожных предприятий комитета по благоустройству не сталкиваются с проблемой многочасовых очередей для выгрузки снега на пунктах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», — стоят на своем в комблаге. — Водители не привязаны к какой-то конкретной площадке, поэтому у них всегда есть альтернатива, куда вывозить собранный снег. Снег вывозится на коммерческой основе, и соответственно, чем больше водитель самосвала сделает рейсов, тем больше будет его доход».

И все же остается логичный вопрос: что мешает открыть еще несколько десятков пунктов и равномерно распределить их по районам? Мощности канализации на это точно хватит, вопрос в участках и коммуникациях. В Смольном, впрочем, не видят и особенных причин двигаться в этом направлении. «По возможностям снегоплавилок с точки зрения приема снега сейчас вопросов нет — все, что выпало, утилизируется, несмотря на пиковые объемы, — говорят в комитете по энергетике. — Локальные очереди из машин — это единичные случаи в течение всего зимнего сезона. Здесь скорее речь про то, что, выбирая, постоять в очереди или поехать на другой пункт, предпочитают первое, хотя система информирования о загрузке налажена».

Радикально, в разы, увеличивать количество снегоплавилок нецелесообразно, считают в комитете, так как не с чего будет обеспечивать их загрузку, а содержание все равно потребует финансирования. Сейчас в проработке лишь новые места для складирования снежных масс и строительство ещё трех снегоплавильных пунктов по адресам: ул. Руставели, д. 31; Софийская ул., между автомобильной развязкой с КАД и д. 96; Глухоозерское шоссе, д. 4.

Содержание пунктов — отдельная история. «Фонтанка» подробно рассказывала о запутанной бухгалтерии Водоканала, который в контракты вписывал сразу две формулы: плату за саму готовность принимать грузовики (как раз поддержание оборудования в исправном состоянии) и плату за фактически принятые объемы. Позднее сиcтему изменили: теперь абоненты платят только за фактически принятый и утилизированный снег. Субсидия на содержание техники приходит из бюджета — в 2022 году это 159 млн рублей.

Николай Кудин,
«Фотанка.ру»

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

Zdobsi
Петербуржцы заметили, что ездить по правой полосе дороги-плохая примета. Во-первых, как правило, нечищены эти полосы совсем, а второе-кучи снега там в 2 человеческих роста. И можно влететь очень хорошо.
AP-SPb
Отличная организация: погонщики самосвалов спят в очередях и ну ооочень неторопливо разгружаются, погонщики погрузчиков по многу часов спят ожидая самосвалы, коптя и тарахтя при этом своими убитыми моторами, потом играются в погрузку вместо эффективной работы, а город, особенно Центр утопает в снегу...
Kostyn
Со скрипом, но справляются. После первого снежного залпа долго раскачивались. Больше вопросов к муниципалитетам, чем к городской администрации.
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