Снежная пробка как личный выбор. Петербуржцы заметили вереницы самосвалов на плавильных пунктах Водоканала

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Снегоприемные пункты ГУП «Водоканал СПб» как объявили 24 ноября день открытых дверей, так и не закрываются. Первым их нагрузил «Бенедикт», но и после него белые горы только растут — что на улицах города, что на приспособленных для снега площадках. Горожане регулярно жалуются, что видят снегоуборочную технику только на онлайн-карте Водоканала, а не на дорогах — и тут же сообщают, что даже имеющиеся машины простаивают в очередях.



Читатели «Фонтанки» поделились фотографией такой очереди у снегоплавилки на Мебельной улице — c комментарием «оказывается, снег все-таки убирают». Это вообще популярный пункт приема, там уже появлялся не один зиккурат, которому суждено принудительно таять до самого лета, превращаясь в черный курган.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Аналогичные видео можно записать практически в любой момент.



instagram.com/dimasik_blg



Но не всем так «повезет», как Дмитрию, водителю одного из самосвалов: ему довелось постоять в очереди из 42 машин, лично он провел там, по его словам, порядка 6 часов.



Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»



Снежные завалы — это одна из главных коммунальных тем города c начал зимы. Где-то речь идет о площадках временного складирования (их в соответствующем перечне 51) или перегруза (47). Это и знаменитый «хребет Беглова», и полигон на Матисовом острове, и недавно открытая площадка на 50 тысяч кубов в Сестрорецке.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Полигон на Матиссовом острове Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Полигон на Матиссовом острове Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Полигон на Матиссовом острове Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Полигон на Матиссовом острове Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Они нужны, чтобы оперативнее чистить дороги и не делать каждый раз рейсы к пунктам Водоканала; эти адреса согласовывают с администрацией. В других случаях это «некорректно сформированные валы», как недавно на Черняховского. Но вне зависимости от предыстории есть общее: жители недовольны, а у снега нет другого пути, кроме как в канализацию Водоканала.



Сама по себе инфраструктура Водоканала не меняется уже несколько лет: это 11 снегоплавильных пунктов, где смена агрегатного состояния происходит «насильственным» путем, и 8 снегоприемных (это оборудованные площадки, с которых все естественным образом утекает на очистные сооружения).



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С тех пор как в Петербурге не сбрасывают снег в водоемы, у него всего два варианта: подобру-поздорову растаять на дорогах и во дворах самому либо уехать на эти 18 пунктов. Про эксперимент с передвижными снегоплавилками, которые съели гораздо больше денег, чем сугробов, «Фонтанка» рассказывала.



Водоканал бы действительно столкнулся с коллапсом, не будь в городе временных площадок. «Если мы каждую машину будем вывозить, у нас снегоплавильные пункты не справятся, и мы будем убирать в час по чайной ложке, — говорил в интервью «Фонтанке» вице-губернатор Анатолий Повелий. — Для залповых снегопадов, безусловно, [мощности снегоплавилок] не хватает. Поэтому есть необходимость складировать там, где это не препятствует дорожному трафику, и будем и дальше складировать. Это применяется и в европейских странах, и в той же Финляндии, которую мы берем за некий эталон. Они без всяких стеснений складывают снег на центральных площадях».



А с тем, что в итоге едет по 18 адресам, предприятие справляется, говорят в Водоканале. Совокупная мощность — 100 тысяч кубометров в сутки. За 12 января приняли порядка 48 тысяч кубов, с начала сезона — 2,155 млн кубометров (1,539 млн — снегоплавилки, 616 тысяч — снегоприемные пункты). Статистика комблага отличается: его подрядчики вывезли 1,85 млн кубометров с начала зимы, а за последние сутки 46 тысяч. Разница объясняется тем, что к Водоканалу едут не только дорожники, работающие на город, но и частные организации.



А вот снежные пробки, судя по всему, объясняются предпочтениями грузовиков. «Конечно, вчера там тоже видели эту запись из Instagram про 42 машины, — говорит собеседник, близкий к Водоканалу. — В это же самое время на других пунктах что происходило? Максимальная очередь на Октябрьской набережной, 8 машин. На других и того меньше». На один грузовик — расчетно — уходит 3 минуты, но вообще пропускная способность — 10–20 машин в час в зависимости от конкретного адреса. При этом самой популярной пресловутая площадка на Мебельной не является, с начала сезона в лидерах снегоприемный пункт на Взлетной (240 тысяч кубов).



В предприятии говорят, что если на конкретный пункт возникает очередь из более чем 10 машин, оперативный руководитель филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» сообщает об этом диспетчеру Центра комплексного благоустройства. Заставить его переориентировать потоки он не может, но рекомендовать — вполне. К частникам даже такого рычага применить не получится — они сами решают, стоять им в колонне или выбираться к другому адресу.



Есть также специальный сервис, где можно онлайн посмотреть, что творится на пунктах. Качество видео с камер наблюдения оставляет желать лучшего, но днем 13 января 40 машин не просматривалось нигде.



«Водители самосвалов дорожных предприятий комитета по благоустройству не сталкиваются с проблемой многочасовых очередей для выгрузки снега на пунктах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», — стоят на своем в комблаге. — Водители не привязаны к какой-то конкретной площадке, поэтому у них всегда есть альтернатива, куда вывозить собранный снег. Снег вывозится на коммерческой основе, и соответственно, чем больше водитель самосвала сделает рейсов, тем больше будет его доход».



И все же остается логичный вопрос: что мешает открыть еще несколько десятков пунктов и равномерно распределить их по районам? Мощности канализации на это точно хватит, вопрос в участках и коммуникациях. В Смольном, впрочем, не видят и особенных причин двигаться в этом направлении. «По возможностям снегоплавилок с точки зрения приема снега сейчас вопросов нет — все, что выпало, утилизируется, несмотря на пиковые объемы, — говорят в комитете по энергетике. — Локальные очереди из машин — это единичные случаи в течение всего зимнего сезона. Здесь скорее речь про то, что, выбирая, постоять в очереди или поехать на другой пункт, предпочитают первое, хотя система информирования о загрузке налажена».



Радикально, в разы, увеличивать количество снегоплавилок нецелесообразно, считают в комитете, так как не с чего будет обеспечивать их загрузку, а содержание все равно потребует финансирования. Сейчас в проработке лишь новые места для складирования снежных масс и строительство ещё трех снегоплавильных пунктов по адресам: ул. Руставели, д. 31; Софийская ул., между автомобильной развязкой с КАД и д. 96; Глухоозерское шоссе, д. 4.



Содержание пунктов — отдельная история. «Фонтанка» подробно рассказывала о запутанной бухгалтерии Водоканала, который в контракты вписывал сразу две формулы: плату за саму готовность принимать грузовики (как раз поддержание оборудования в исправном состоянии) и плату за фактически принятые объемы. Позднее сиcтему изменили: теперь абоненты платят только за фактически принятый и утилизированный снег. Субсидия на содержание техники приходит из бюджета — в 2022 году это 159 млн рублей.



Николай Кудин,

«Фотанка.ру»

