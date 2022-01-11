Всё в кучу. На улице Черняховского в Петербурге за ночь выросла снежная гора и захватила тротуар

Об этом 11 января рассказали пользователи соцсетей, приложив утреннее фото. Ближе к полудню куча осталась на месте, читатель «Фонтанки» Дмитрий прислал подтверждающие фото и видео.
На кадрах видно, что грязный снег буквально свалили ко входу в одно из административных зданий на пересечении улицы Черняховского и Транспортного переулка. «Результаты уборки» заняли часть тротуара и обочины.
Читатель «Фонтанки» Дмитрий
«Фонтанка» направила запрос в городской комитет по благоустройству.
Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что снегопады не дают отдыхать коммунальщикам. По его словам, после Нового года с улиц вывезено более 360 тысяч кубометров снежных масс. С начала зимы — 1 млн 630 тысяч кубов. Однако качество уборки все еще оставляет желать лучшего, а петербуржцы не устают жаловаться на заснеженные дороги и дворы.