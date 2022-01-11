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Всё в кучу. На улице Черняховского в Петербурге за ночь выросла снежная гора и захватила тротуар

Снежную гору оставили коммунальщики в центре Петербурга после ночной уборки.

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Об этом 11 января рассказали пользователи соцсетей, приложив утреннее фото. Ближе к полудню куча осталась на месте, читатель «Фонтанки» Дмитрий прислал подтверждающие фото и видео.

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На кадрах видно, что грязный снег буквально свалили ко входу в одно из административных зданий на пересечении улицы Черняховского и Транспортного переулка. «Результаты уборки» заняли часть тротуара и обочины.

Читатель «Фонтанки» Дмитрий

«Фонтанка» направила запрос в городской комитет по благоустройству.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что снегопады не дают отдыхать коммунальщикам. По его словам, после Нового года с улиц вывезено более 360 тысяч кубометров снежных масс. С начала зимы — 1 млн 630 тысяч кубов. Однако качество уборки все еще оставляет желать лучшего, а петербуржцы не устают жаловаться на заснеженные дороги и дворы.

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Комментарии (2)

264934931
Которую зиму подряд слышу: аномальные снегопады.
Аномалия в наших широтах - это отсутствие снега, а не его наличие.
264934931
"качество уборки все еще оставляет желать лучшего" - читать как "Жителям все еще остается желать лучшего губернатора"
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