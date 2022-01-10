Беглов заявил, что снегопады мешают отдыхать петербургским коммунальщикам

«Хотел бы начать наш первый радиоэфир в новом году со слов благодарности. Спасибо тем, у кого не было длинных выходных, кто честно делал свое дело с 31 декабря по 10 января», — начал Беглов свое традиционное радиообращение.



Он вспомнил про врачей, которые борются с пандемией, энергетиков, которые оперативно устраняют аварии, и дошёл до коммунальщиков, встретившихся со снегом.



«Снегопады не дают отдыхать сотрудникам жилищных и коммунальных служб. После Нового года с улиц Петербурга вывезено более 360 тысяч кубометров снежных масс. С начала зимы — 1 млн 630 тысяч кубов», — отметил губернатор Беглов.

