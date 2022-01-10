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Беглов заявил, что снегопады мешают отдыхать петербургским коммунальщикам

Зимние осадки не дают передышек коммунальщикам в Петербурге — снег вывозят тысячами кубометров, заверил губернатор Александр Беглов.

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«Хотел бы начать наш первый радиоэфир в новом году со слов благодарности. Спасибо тем, у кого не было длинных выходных, кто честно делал свое дело с 31 декабря по 10 января», — начал Беглов свое традиционное радиообращение.

Он вспомнил про врачей, которые борются с пандемией, энергетиков, которые оперативно устраняют аварии, и дошёл до коммунальщиков, встретившихся со снегом.

«Снегопады не дают отдыхать сотрудникам жилищных и коммунальных служб. После Нового года с улиц Петербурга вывезено более 360 тысяч кубометров снежных масс. С начала зимы — 1 млн 630 тысяч кубов», — отметил губернатор Беглов.

Как писала «Фонтанка», в новогодние праздники из-за мусора и неубранного снега в Петербурге возбудили 107 административных дел.

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Комментарии (12)

victk4
Вот жеж жирный тролль этот беглов
ВладиславA.
Всё идёт по намеченному плану. Есть небольшие шероховатости.
Лёха Петров
Менты переработали на митингах, комунальщики переработали на уборке. Самим-то не смешно?
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