В новогодние праздники из-за мусора и неубранного снега в Петербурге возбудили 107 административок

В первые 10 дней нового года за различные нарушения Государственная жилищная инспекция возбудила 107 административных дел на 9,23 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства 10 января, внимание специалистов было приковано к уборке кровель и придомовых территорий от снега и наледи, а также состоянию контейнерных площадок.



Инспекторы проверили почти 1,3 тысячи домов, которыми управляют 33 государственные, 56 частных управляющих компаний и 74 ТСЖ, ЖСК. Нарушения нашли в 29%.



«За выявленные нарушения должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности, в том числе и «Невский экологический оператор» — компания, которая с 1 января 2022 года является ответственной за вывоз твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге», — уточнили в ГЖИ.

