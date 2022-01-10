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В новогодние праздники из-за мусора и неубранного снега в Петербурге возбудили 107 административок

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В первые 10 дней нового года за различные нарушения Государственная жилищная инспекция возбудила 107 административных дел на 9,23 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства 10 января, внимание специалистов было приковано к уборке кровель и придомовых территорий от снега и наледи, а также состоянию контейнерных площадок.

Инспекторы проверили почти 1,3 тысячи домов, которыми управляют 33 государственные, 56 частных управляющих компаний и 74 ТСЖ, ЖСК. Нарушения нашли в 29%.

«За выявленные нарушения должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности, в том числе и «Невский экологический оператор» — компания, которая с 1 января 2022 года является ответственной за вывоз твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге», — уточнили в ГЖИ.

Только за первые два дня, как писала «Фонтанка», ведомство возбудило 19 административных дел из-за нарушений по 89 адресам. К 5 января нарушения нашли на каждой третьей контейнерной площадке.

В инспекции напомнили, что при возникновении проблем с уборкой дворов, сбое в работе внутридомовых сетей, а также при несвоевременном вывозе отходов можно обратиться не только в свою УК или по номеру 004, а также на горячую линию регионального оператора: +7 (812) 303–80–90, или воспользоваться системой ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/.

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Комментарии (5)

AndrewBarsik
Лучше бы вместо 107 административок возбудили одно уголовное дело по факту мошеннического завладения денежными средствами граждан, собираемыми в счёт оплаты жилищно-коммуналных услуг.
Scherman
«Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, куда уехал — неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь — просто черт возьми! После видят, нечего делать, — ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение, я спрашиваю?» - Хлестаков форева ! Да, протоколы, административки, наказания... А мусором всё больше зарастаем ! И причина только одна - тупо не хватает транспорта для вывоза. Разрушили слаженную, отработанную систему взаимодействия, устроили хаос, вместо рыночных конкуретных отношений поставили монополиста, который провалил дело с первого же дня "работы". Матов не хватает !
bugmenotplease
За такую халатность надо сажать, а не штрафы назначать, которые будут платить из кармана жильцов
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