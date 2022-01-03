В Смольном убрали в сторону оливье и обратили внимание на мусорные кучи, посыпались административки

«Основными нарушениями стали несвоевременный вывоз мусора, несвоевременная уборка контейнерных площадок и придомовых территорий, а также непринятие мер по устранению наледи с кровель МКД. Добавим, что 37 % нарушений приходится на неубранные контейнерные площадки. По результатам проверок возбуждено 19 административных дел на общую сумму штрафных санкций свыше 2 млн рублей», — говорится в сообщении ГЖИ.

За первые два дня нового года, по сообщению ГЖИ, было проверено более 400 многоквартирных домов, нарушения выявлены по 89 адресам, что составляет 22 % от общего количества.

К ответственности будет привлечен «Невский экологический оператор», который с 1 января занимается вывозом твердых бытовых отходов. В НЭО на запрос «Фонтанки» ответили, что протоколы пока не получили и не могут ответить, действительно ли они были виноваты в том, что на площадках выросли мусорные кучи. За свои промахи там обещали заплатить честным рублем.



Только за последние сутки оператор вывез 39 860 «кубов» мусора, это 381 машина. В НЭО выразили надежду, что 3 января станет кульминацией праздничной захламленности и дальше люди будут генерировать меньше отходов, как в обычные дни.



Накануне «Фонтанка» подробно писала о мусорной проблеме, которая появилась благодаря совокупности разных факторов. Среди них, например, погодный — мусоровозы нередко буксуют в снегу и не могут подъехать к контейнеру, а также человеческий — неправильная парковка. Сыграла свою роль и непорядочность предыдущего оператора, который не вывез прошлогодний мусор.

