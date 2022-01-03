В Смольном убрали в сторону оливье и обратили внимание на мусорные кучи, посыпались административки

За первые два дня нового года, по сообщению ГЖИ, было проверено более 400 многоквартирных домов, нарушения выявлены по 89 адресам, что составляет
«Основными нарушениями стали несвоевременный вывоз мусора, несвоевременная уборка контейнерных площадок и придомовых территорий, а также непринятие мер по устранению наледи с кровель МКД. Добавим, что
К ответственности будет привлечен «Невский экологический оператор», который с 1 января занимается вывозом твердых бытовых отходов. В НЭО на запрос «Фонтанки» ответили, что протоколы пока не получили и не могут ответить, действительно ли они были виноваты в том, что на площадках выросли мусорные кучи. За свои промахи там обещали заплатить честным рублем.
Только за последние сутки оператор вывез
Накануне «Фонтанка» подробно писала о мусорной проблеме, которая появилась благодаря совокупности разных факторов. Среди них, например, погодный — мусоровозы нередко буксуют в снегу и не могут подъехать к контейнеру, а также человеческий — неправильная парковка. Сыграла свою роль и непорядочность предыдущего оператора, который не вывез прошлогодний мусор.