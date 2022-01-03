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В Смольном убрали в сторону оливье и обратили внимание на мусорные кучи, посыпались административки

Празднование Нового года обернулось мусорным коллапсом в петербургских дворах. В редакцию «Фонтанки» то и дело поступают новые фото рукотворных пирамид из пакетов с объедками и пластиком. К 3 января на контейнерных площадках мало что изменилось. Своими глазами посмотреть на беспорядок решили проверяющие жилищной инспекции.

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За первые два дня нового года, по сообщению ГЖИ, было проверено более 400 многоквартирных домов, нарушения выявлены по 89 адресам, что составляет 22 % от общего количества.

«Основными нарушениями стали несвоевременный вывоз мусора, несвоевременная уборка контейнерных площадок и придомовых территорий, а также непринятие мер по устранению наледи с кровель МКД. Добавим, что 37 % нарушений приходится на неубранные контейнерные площадки. По результатам проверок возбуждено 19 административных дел на общую сумму штрафных санкций свыше 2 млн рублей», — говорится в сообщении ГЖИ.

Байконурская ул., 3
Байконурская ул., 3Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл
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К ответственности будет привлечен «Невский экологический оператор», который с 1 января занимается вывозом твердых бытовых отходов. В НЭО на запрос «Фонтанки» ответили, что протоколы пока не получили и не могут ответить, действительно ли они были виноваты в том, что на площадках выросли мусорные кучи. За свои промахи там обещали заплатить честным рублем.

Только за последние сутки оператор вывез 39 860 «кубов» мусора, это 381 машина. В НЭО выразили надежду, что 3 января станет кульминацией праздничной захламленности и дальше люди будут генерировать меньше отходов, как в обычные дни.

Накануне «Фонтанка» подробно писала о мусорной проблеме, которая появилась благодаря совокупности разных факторов. Среди них, например, погодный — мусоровозы нередко буксуют в снегу и не могут подъехать к контейнеру, а также человеческий — неправильная парковка. Сыграла свою роль и непорядочность предыдущего оператора, который не вывез прошлогодний мусор.

Байконурская ул., 3
Байконурская ул., 3Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл

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Комментарии (13)

Bigbill
Только "высокоэффективные менеджеры" смогли додуматься: 1. Проводить реформу на пиковой нагрузке ( а потом "плакаться" на это).
2. Выгнав старых исполнителей, пытаться решить проблему вывоза меньшим количеством машин.
3. Не обеспечив дополнительное количество емкостей для сбора мусора,изменили АЛГОРИТМ вывоза. Если раньше мусоровозу требовалось 15 мин. для замены контейнера, то теперь требуется лишний час , чтобы освободить подьезд к нему от дополнительного мусора.
4. Усреднить фактический тариф 2,5 руб/кв.м до 6,6 руб/ с кв.м!
5. Разрушить систему раздельного сбора к которому приучали несколько лет ( ранее предлагалось ввести льготный тариф для этого).
Старую то систему разрушили, а новую этим менеджерам реализовать СЛАБО ( еще месяц будем разгребать).
Где все сказочники от администрации и НЕО, обещавшие ежедневный вывоз мусора? Где Прокуратура и Роспотребнадзор стоящие "на защите чьих то интересов" ?
AndrewBarsik
Руководитель НЭО, работая в Петроэлектросбыте, приобрела бесценный опыт: как "нарисовать долг из воздуха"; как сделать так, чтобы петроэлектросбыту оказались должны даже покойники; как выигрывать "суды"у тех, кто тебе ничего не должен, не представляя никаких доказательств; как сделать так, чтобы все контролирующие и надзирающие органы лизали петроэлектросбыт в то место, которое обычно подтирают; как сделать так, чтобы шлюхи в мантиях дрожали от слова петроэлектросбыт. Но все эти навыки, увы, никак не связаны с вывозом мусора. Поэтому город увяз в грязи.
52525252
Свиней из приезжих горожан тьма. У нас эти сволочи даже до мусорного бачка дойти не могут. Бросают мешки рядом. Ленинград уже давно не культурная столица. Если есть деньги на ипотеку на покупку квартиры что же вы у себя в регионах не живете? Там и гадьте?
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