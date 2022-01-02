Проведите меня к нему! Петербуржцы жалуются на мусор, регоператор просит дать доступ

Фото: читатель «Фонтанки» Иван Поделиться Поделиться







Второй день новой мусорной реальности Петербурга походит на первый: петербуржцы продолжают сообщать о переполненных контейнерах — или об их исчезновении, а подрядчики регионального оператора пытаются пробиться в закрытые дворы по запаркованным и заснеженным дорожкам.



Фото: скриншот страницы портала «Наш Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться









Продолжают делиться с редакцией фотографиями и читатели «Фонтанки» из различных районов города. В утренней подборке — ЖК «Юность», Байконурская, Петергофское шоссе и другие.



Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Член общественного совета ЖКХ при вице-губернаторе Петербурга Кирилл Захарян рассказал «Фонтанке», что ему поступает большое количество жалоб от различных ТСЖ. «Мы в ручном режиме пытаемся решать проблемы, — говорит он. — В центре еще 30 декабря перестали вывозить, еще и баки увезли. На Шаврова, к примеру, так было, пока глава комитета по природопользованию не распорядился, туда хоть бак поставили. Но толку-то: бак привезли, глава ТСЖ сама вместе с охранником закидала туда мусор, он так и стоит полный, рядом растет новая гора».



Невский экологический оператор, который с 1 января является ответственным за вывоз всех отходов города, подтвердил «Фонтанке», что его горячая линия тоже загружена, проблема налицо. Жалобы начали поступать еще до Нового года, когда продолжали действовать договоры управляющих организаций с прежними перевозчиками, но завалы уже образовались. «Некоторые из предыдущих операторов за несколько дней до нового года не вывозили мусор и создали кучи мусора ещё 27–28–30–31 декабря, — заявили в компании. — Плюс традиционное увеличение объемов в праздничные дни. По этой причине мы вынуждены с 1 января работать с пятикратной нагрузкой и с мобильными бригадами». За первые сутки 2021 года региональный оператор вывез 35 580 кубометров отходов. На линию вышло более 380 мусоровозов. Средняя продолжительность рабочего дня составила более 17 часов.



Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Поделиться Поделиться









Напомним, оператор разыграл четыре лота на вывоз мусора с придомовых территорий: крупнейший (центрально-южный») достался «Автопарку № 1 Спецтранс», второй (тяготеющий к северу) — «Эко Лэнду». Пушкинский, Колпинский и часть Невского района обслуживает «Ресурс АТЭ», Курортный, Кронштадтский и Петродворцовый — «Эко Васт» (принадлежит ПКФ «Петро-Васт»).

При изменении системы сменилась и география перевозчиков: субподрядчиков, которые раньше обслуживали разбросанные по городу дома, теперь скоординировали, чтобы оптимизировать их перемещение. Соответственно, пошел обмен контактами, контейнерами — и далеко не везде он пошел гладко, а тут еще надо было «довозить» старые договоры.



Новогодняя нагрузка и правда — отдельный фактор. Как заявили «Фонтанке» в первом Спецтрансе, за 1 января по его зоне вывезли 20 150 кубометров отходов, это вдвое выше обычных показателей. Работали 207 машин, продолжительность смены достигла 20 часов. По зоне, к примеру, «Эко Васта» пропорции не такие, но все равно объемы значительно больше стандартных.



Проблема не только в том, что на одной трети из 30 тысяч контейнерных площадок с боем курантов сменились перевозчики. Только по зоне Спецтранса за сутки было зафиксировано 100 случаев невывоза из-за невозможности подъехать к контейнеру, всего их 500. Главная причина этого — запаркованные дворы. Смольный, напомним, создал специальное учреждение, подведомственное ГАТИ, которое должно гоняться за теми, кто ставит машину на газонах и других не приспособленных для этого местах — в частности, у баков. Но проблема не решена.



Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Поделиться Поделиться









«Как это выглядит: к примеру, приезжает мусоровоз на Бухарестскую, там 8 адресов, и все это — площадки вдоль одной узкой дорожки полукругом, — говорит собеседник на рынке. — Она заставлена машинами. И все — что делать? Мусоровоз уезжает и вернется только на следующий день, он не может себе позволить по несколько раз туда заглядывать, не освободился ли проезд. К тому же много дворов просто закрыты — предыдущие перевозчики знали какого-то дядю Васю, который по звонку ворота открывал, но телефонов не оставил. Так что, по большому счету, всем управляющим организациям сейчас было бы правильно оставить какие-то контакты на информационных счетах, чтобы перевозчики эту базу накапливали и могли заранее узнать, можно ли попасть к баку».



В НЭО подтвердили эту проблему: «Мусоровоз не может приехать по звонку, у него есть маршрут». Однако его подрядчики сообщают и о другой — это, конечно, снег. По данным «Фонтанки», «Петро-Васт» еще накануне официально доложил, что «уровень снежного покрова не позволяет осуществить подкат контейнера к мусоровозу» (который, напомним, не может сам подъехать из-за машин). В бак объемом 0,36 кубов влезает в среднем 55–60 килограммов мусора, а в праздники туда трамбуют и до 80 кг. Катить их на маленьких колесиках через сугробы — значит увеличивать время отбора мусора в несколько раз.



«Все адреса, на которых произошли сбои, оперативно отрабатываются НЭО. Все обращения жителей передаются напрямую перевозчикам для быстрого решения проблемы, — говорит регоператор. — Невский экологический оператор еще раз убедительно просит петербуржцев не загораживать проезды к контейнерным площадкам и сообщать о проблемных адресах по телефону горячей линии: 8 (812) 303 — 80–90.



Кроме того, круглосуточно работает телефон мобильной экологической дежурной службы комитета по природопользованию: 417–59–36.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

