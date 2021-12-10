Смольный создал специальное управление для охоты за нарушителями во дворах

Организация зарегистрирована накануне, адрес — дом 18 по Вознесенскому проспекту. Собственником, как обычно в таких случаях, значится комитет имущественных отношений, но в участниках указана и Государственная административно-техническая инспекция. Директором учреждения стал бывший глава Центра управления парковками Сергей Куканов.



Регистрации учреждения ждали: о нем рассказывал экс-руководитель ГАТИ Олег Зотов, который с тех пор успел пересесть в кресло председателя жилищного комитета. «Скоро мы наконец-то сможем в полную силу запустить работу по контролю за парковкой машин во дворах, — заявил он в сентябре. — Для этого мы создаем учреждение — Управление по мониторингу. Когда учреждение заработает, мы сможем закупить необходимое количество машин с программно-аппаратными комплексами автоматической фиксации нарушений, а также нанять специалистов».

