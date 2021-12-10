FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -7
73.60р83.34р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Смольный создал специальное управление для охоты за нарушителями во дворах

В Петербурге зарегистрировано ГКУ «Управление по мониторингу состояния объектов и элементов благоустройства». Ранее его анонсировали в ГАТИ как инструмент контроля за тем, чтобы автомобилисты парковались во дворах по правилам.

9
Печать

Организация зарегистрирована накануне, адрес — дом 18 по Вознесенскому проспекту. Собственником, как обычно в таких случаях, значится комитет имущественных отношений, но в участниках указана и Государственная административно-техническая инспекция. Директором учреждения стал бывший глава Центра управления парковками Сергей Куканов.

Регистрации учреждения ждали: о нем рассказывал экс-руководитель ГАТИ Олег Зотов, который с тех пор успел пересесть в кресло председателя жилищного комитета. «Скоро мы наконец-то сможем в полную силу запустить работу по контролю за парковкой машин во дворах, — заявил он в сентябре. — Для этого мы создаем учреждение — Управление по мониторингу. Когда учреждение заработает, мы сможем закупить необходимое количество машин с программно-аппаратными комплексами автоматической фиксации нарушений, а также нанять специалистов».

Напомним, ГАТИ с лета проводит рейды по дворам и находит сотни нарушений. Большая часть касается парковки на газонах, на проездах к мусорному контейнеру и ко входу в парадную. Общая сумма начисленных штрафов исчисляется миллионами, машины некоторых нарушителей эвакуируют.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Алик-1
Хорошо бы та служба занялась недвижимым имуществом, которое несмотря на колеса месяцами и годами занимает во дворе парковочное место. Ведь не подкопаешься - номерные знаки на месте, стекла не биты... Не самому же темной ночью выходить с ломиком и шансом попасть под УК
Suricat
А есть управление, которое будет следить за тем, чтобы чиновники трудились на благо народа? Ведь именно они слуги народа, а не наоборот. Оклад в виде МРОТ им, остальное назначает народ, по результатам работы.
vvivanov
Сделайте отдельную правительственную межведомственную комиссию по отлову и наказанию зассанцев в арках домов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний