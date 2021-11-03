«Парковка на газонах придает провинциальный налет городу». ГАТИ Петербурга рассказала о вынесенных штрафах

За девять месяцев 2021 года Государственная административно-техническая инспекция Петербурга начислила штрафов на 281 миллион рублей. Из них больше трех миллионов составили санкции за неправильную парковку во дворах, за которую инспекция начала наказывать этим летом.



Как сообщает 3 ноября пресс-служба ГАТИ, с момента получения полномочий штрафовать за неправильную парковку во дворах в июне 2021 года и до конца сентября инспекция вынесла за эти нарушения 322 постановления на сумму 3,2 миллиона рублей. Начальник ГАТИ Олег Зотов на своей странице «ВКонтакте» добавил, что всего было вынесено постановлений на сумму более 7 миллионов рублей.