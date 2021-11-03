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«Парковка на газонах придает провинциальный налет городу». ГАТИ Петербурга рассказала о вынесенных штрафах

ГАТИ начислила штрафов на 281 млн рублей с начала года

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За девять месяцев 2021 года Государственная административно-техническая инспекция Петербурга начислила штрафов на 281 миллион рублей. Из них больше трех миллионов составили санкции за неправильную парковку во дворах, за которую инспекция начала наказывать этим летом.

Как сообщает 3 ноября пресс-служба ГАТИ, с момента получения полномочий штрафовать за неправильную парковку во дворах в июне 2021 года и до конца сентября инспекция вынесла за эти нарушения 322 постановления на сумму 3,2 миллиона рублей. Начальник ГАТИ Олег Зотов на своей странице «ВКонтакте» добавил, что всего было вынесено постановлений на сумму более 7 миллионов рублей.

«Парковка на газонах придает провинциальный налет городу, — отметил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий на отчет инспекции. — Грязь, уничтожение зеленых зон, нарушение благоустройства — это открытое проявление неуважения к своему городу и его жителям».

В ходе работы по приоритетному направлению — контролю за комплексным содержанием территорий, включая элементы благоустройства и фасады нежилых зданий, — с января по сентябрь инспекция добилась проведения уборки на 153 территориях. На 97 объектах привели в надлежащее состояние оборудование детских и спортивных площадок, ограждения автостоянок и промышленных зон и покрытия внутриквартальных проездов. В порядок привели 109 нежилых зданий, а 80% фасадов отмыли и очистили от граффити.

Сотрудники ГАТИ осмотрели 6 801 территорию, где проводились различные работы. Нарушения были найдены на 1 910 объектах. Также инспекторы осмотрели 2 352 адреса, где устраняли дефекты на инженерных сетях, 84% из них обошлись без нарушений.

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Комментарии (6)

hedgehog_
а сараи с овощами на газонах ему удовольствие доставляют? видимо с них больше прибыль чем штрафы?
AndrewBarsik
Фантастическое ханжество и лицемерие. Ни одного шага не предпринимается для того, чтобы решить проблему парковки и предупредить её возникновение во вновь застраиваемых районах. Новые районы застраиваются так, что не то чтобы припарковаться, остановиться высадить пассажиров негде. Каждый квадратный метр земли превращается в источник дохода для чиновников, а после них "хоть потоп".
fw252
особое уважение к жителям города от властей проявляется например в сносе гаражей и строительстве на их месте человейников без парковок, с последующим штрафованием всех кого получилось. Город должен прирастать высотками, радовать туристов и вызывать гордость открыточными видами! А автомобиль - прошлый век, в этом модно быть обобранным и крутить педали вместо всего.
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