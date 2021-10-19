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«Мастера парковки» во дворах Петербурга с лета заработали штрафов на 4,7 млн рублей

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Фото: ГАТИ Петербурга
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Государственная административно-техническая инспекция Петербурга провела рейд против нарушителей правил парковки во дворах Невского района. За неделю водителям выписали более сотни постановлений.

Как сообщает 19 октября пресс-служба ГАТИ, по результатам рейда во дворах Невского района инспекторы нашли 103 нарушителей. Обо всех сообщили неравнодушные жители через сервис на сайте инспекции, рассказал начальник ГАТИ Олег Зотов на своей странице в «ВКонтакте». Владельцы автомобилей получат штрафы, некоторые машины эвакуировали.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Большая часть парковки не по правилам касалась перегораживания подъезда к контейнерным площадкам. Во дворах на улице Крыленко и по проспекту Большевиков мусоровозы не могли подъехать к бакам, загородившие их машины увезли. Были и случаи, когда припаркованный автомобиль перекрывал вход в жилой дом. Например, у дома 18 по улице Шотмана от двери подъезда эвакуировали Mitsubishi.

ГАТИ Петербурга

Всего с момента получения полномочий следить за парковкой в июне 2021 года ГАТИ Петербурга вынесла 425 постановлений за неправильную парковку во дворах. Общая сумма штрафов составляет 4 миллиона 68 тысяч рублей.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

AndrewBarsik
Разработать и реализовать общегородскую программу строительства парковок дебилы, проникшие во власть, не в состоянии. Зато денег налогоплательщиков с лихвой хватает на содержание "охотников" за гражданами, которым просто физически некуда деть автомобиль.
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