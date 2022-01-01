Петербуржцы пожаловались на переполненные помойки. Регоператор обещает все вывезти

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







В частности, жалуются в ЖК «Ладожский парк». «Оператор заменил большие контейнеры на улице на контейнеры меньшего размера, в итоге образовались кучи мусора вокруг, так как в контейнер весь мусор не поместится. Оператор даже вывез контейнер, но скопившийся вокруг мусор так и лежит, его никто не убирает, — пишет один из читателей. — А те контейнеры, которые находились в помещениях под лестницами в парадных домов (накопители), и, которые УК каждое утро вывозило к приезду мусоровоза, следило за их вывозом, — их просто выволокли на тротуар, где они стоят круглосуточно. При этом эти контейнеры никто не вывозит несколько дней, копится мусор».

автор фото читательница «Фонтанки» Марина автор фото читательница «Фонтанки» Марина Поделиться Поделиться







«Нам грозит экологическая катастрофа, — не сдерживает себя в оценках другая читательница. — Дворы зарастают мусором, управляющая пишет, что нет контейнеров, нет вывоза, но с 1 января за это отвечает оператор... Пулковское шоссе, д. 36, к. 4. В 10 утра».



автор фото читательница «Фонтанки» Елена Поделиться Поделиться







«На проспекте Луначарского, д. 108–1, уже несколько дней не вывозят мусор. И обещают ещё несколько дней это не делать. Горы мусора скоро не позволят жителям выйти из парадных», — сообщают с севера города.



«Осветите, пожалуйста, то, как это происходит в частном секторе в Горелово, — пишут из поселка ИЖС. — На весь наш массив поставили всего 2 контейнера. Уже неделя прошла с последнего вывоза мусора (компания «Экоточка» вывозила мусор от каждого дома по договору, который автоматически аннулировался с вступлением новой реформы), у людей скопились отходы, а ближайший бачок для некоторых в 3 км от дома. При этом заключить новый договор с «Экоточкой» мы не можем».

Судя по словам читателей, их проблемы берут свой отсчет с доновогоднего периода, что, впрочем, никак не влияет на тот факт, что их мусор должен быть вывезен. В «Невском экологическом операторе» «Фонтанке» подтвердили, что к ним поступают жалобы с отдельных адресов, оператор их отрабатывает и призывает жителей как можно оперативнее сообщать о трудностях с вывозом мусора по телефону горячей линии +7 (812) 303-80-90.



В то же время НЭО подчеркивает, что накануне город встретил Новый год, в этот период традиционно повышенное образование отходов. На руины праздника в центре города — впрочем, вполне благопристойные — можно посмотреть здесь.



Оператор напомнил, что начал осуществлять работу только с января, до этого действовали прежние договоры управляющих компаний с прежними перевозчиками. По данным НЭО, некоторые из них досрочно прекратили фактический вывоз мусора и даже забрали контейнеры для отходов.



Что касается поселков ИЖС, то «Невский экологический оператор» выставил контейнеры на площадках по согласованию с администрациями. Жители дач и частных домов, безусловно, почувствуют разницу: НЭО забирает отходы с учтенных мест накопления, а не от домов, как делали по договорам некоторые частные перевозчики.



Напомним, «Невский экологический оператор» с 1 января 2022 года исполняет функции регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге. О том, как он собирается организовывать работу с горожанами и с бизнесом, — читайте здесь и здесь.

