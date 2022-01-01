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Петербуржцы пожаловались на переполненные помойки. Регоператор обещает все вывезти

Читатели «Фонтанки» с утра 1 января сообщают про ряд адресов, с которых до сих пор не вывезли мусор, несмотря на то, что контейнеры забиты под завязку. Регоператор, начавший работу несколько часов назад, собирает заявки на горячую линию.

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автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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В частности, жалуются в ЖК «Ладожский парк». «Оператор заменил большие контейнеры на улице на контейнеры меньшего размера, в итоге образовались кучи мусора вокруг, так как в контейнер весь мусор не поместится. Оператор даже вывез контейнер, но скопившийся вокруг мусор так и лежит, его никто не убирает, — пишет один из читателей. — А те контейнеры, которые находились в помещениях под лестницами в парадных домов (накопители), и, которые УК каждое утро вывозило к приезду мусоровоза, следило за их вывозом, — их просто выволокли на тротуар, где они стоят круглосуточно. При этом эти контейнеры никто не вывозит несколько дней, копится мусор».

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«Нам грозит экологическая катастрофа, — не сдерживает себя в оценках другая читательница. — Дворы зарастают мусором, управляющая пишет, что нет контейнеров, нет вывоза, но с 1 января за это отвечает оператор... Пулковское шоссе, д. 36, к. 4. В 10 утра».

автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
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«На проспекте Луначарского, д. 108–1, уже несколько дней не вывозят мусор. И обещают ещё несколько дней это не делать. Горы мусора скоро не позволят жителям выйти из парадных», — сообщают с севера города.

«Осветите, пожалуйста, то, как это происходит в частном секторе в Горелово, — пишут из поселка ИЖС. — На весь наш массив поставили всего 2 контейнера. Уже неделя прошла с последнего вывоза мусора (компания «Экоточка» вывозила мусор от каждого дома по договору, который автоматически аннулировался с вступлением новой реформы), у людей скопились отходы, а ближайший бачок для некоторых в 3 км от дома. При этом заключить новый договор с «Экоточкой» мы не можем».

Судя по словам читателей, их проблемы берут свой отсчет с доновогоднего периода, что, впрочем, никак не влияет на тот факт, что их мусор должен быть вывезен. В «Невском экологическом операторе» «Фонтанке» подтвердили, что к ним поступают жалобы с отдельных адресов, оператор их отрабатывает и призывает жителей как можно оперативнее сообщать о трудностях с вывозом мусора по телефону горячей линии +7 (812) 303-80-90.

В то же время НЭО подчеркивает, что накануне город встретил Новый год, в этот период традиционно повышенное образование отходов. На руины праздника в центре города — впрочем, вполне благопристойные — можно посмотреть здесь.

Оператор напомнил, что начал осуществлять работу только с января, до этого действовали прежние договоры управляющих компаний с прежними перевозчиками. По данным НЭО, некоторые из них досрочно прекратили фактический вывоз мусора и даже забрали контейнеры для отходов.

Что касается поселков ИЖС, то «Невский экологический оператор» выставил контейнеры на площадках по согласованию с администрациями. Жители дач и частных домов, безусловно, почувствуют разницу: НЭО забирает отходы с учтенных мест накопления, а не от домов, как делали по договорам некоторые частные перевозчики.

Напомним, «Невский экологический оператор» с 1 января 2022 года исполняет функции регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге. О том, как он собирается организовывать работу с горожанами и с бизнесом, — читайте здесь и здесь.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена

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Комментарии (14)

Алекс64
От бЕГЛОВА другое и не ждал! К снеговой лопате этому индивиду надо дать и мусорную...
267021939
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна .за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
AndrewBarsik
Есть такая примета: если чем-то занялся кто-то из Вовиных друзей или их гениальное потомство, то это будет делаться в два раза хуже и в три раза дороже.
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