Продлевать будете? Первое утро года пролило свет на осколки новогодней ночи

Первое утро 2022 года центр Петербурга встретил пением птиц, скрежетом лопат и переполненными мусорными баками — словно прошлый год настолько не угодил горожанам, что те решили избавиться от него целиком, а соответствующие службы энтузиазма не разделили.

В тишине среди пустых дорог, когда даже на Невском можно услышать, о чем громко разговаривают прохожие на другой стороне, у Адмиралтейства слышно пение синиц и карканье ворон. Сырой воздух обманчиво пахнет весной: уже к вечеру обещают похолодание.

Но куда громче скрежет лопат: из-под снега откапывают гигантские ступени Исаакиевского собора и очищают улицы. Особо цинично настроенные граждане, не намеренные продлевать новогоднее настроение, уже начинают расставаться с елками. Впрочем, некоторые из лесных красавиц, судя по увиденному нашим корреспондентом, и вовсе напрасно закончили свой век, не сумев никому подарить праздник, — их можно увидеть на улицах даже нераспакованными.

На Невском в рассветных сумерках, после отключения на день праздничной иллюминации, лица без определенного места жительства тоскуют на ступенях банков. Те, кто пободрее, распевают песни.



И только туристы с приободренными кофеином лицами, сидя у окон редких уже открывшихся заведений, корпят над картами города и путеводителями.



О том, как Петербург провел новогоднюю ночь, — смотрите в репортаже «Фонтанки».

