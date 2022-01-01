FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -9
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Продлевать будете? Первое утро года пролило свет на осколки новогодней ночи

1
Печать
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Первое утро 2022 года центр Петербурга встретил пением птиц, скрежетом лопат и переполненными мусорными баками — словно прошлый год настолько не угодил горожанам, что те решили избавиться от него целиком, а соответствующие службы энтузиазма не разделили.

ПоделитьсяПоделиться

В тишине среди пустых дорог, когда даже на Невском можно услышать, о чем громко разговаривают прохожие на другой стороне, у Адмиралтейства слышно пение синиц и карканье ворон. Сырой воздух обманчиво пахнет весной: уже к вечеру обещают похолодание.

ПоделитьсяПоделиться

Но куда громче скрежет лопат: из-под снега откапывают гигантские ступени Исаакиевского собора и очищают улицы. Особо цинично настроенные граждане, не намеренные продлевать новогоднее настроение, уже начинают расставаться с елками. Впрочем, некоторые из лесных красавиц, судя по увиденному нашим корреспондентом, и вовсе напрасно закончили свой век, не сумев никому подарить праздник, — их можно увидеть на улицах даже нераспакованными.

автор видео Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

На Невском в рассветных сумерках, после отключения на день праздничной иллюминации, лица без определенного места жительства тоскуют на ступенях банков. Те, кто пободрее, распевают песни.

И только туристы с приободренными кофеином лицами, сидя у окон редких уже открывшихся заведений, корпят над картами города и путеводителями.

О том, как Петербург провел новогоднюю ночь, — смотрите в репортаже «Фонтанки».

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

260569221
«Можно увидеть на улице даже не распакованными»

Ага… а барыги их за 3500 продавали накануне…. Позор….
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний