Без салюта, но с уткой и Росгвардией. Как центр Петербурга гулял в Новый год

У елочки вели обратный отчет, не ориентируясь на московские куранты, пели песни и веселили себя и друг друга как могли. Многие верили, что салют все-таки будет, вопреки его отсутствию в плане городских мероприятий, — но довольствоваться пришлось теми фейерверками, что горожане запускали самостоятельно, за пределами огороженной территории. Фотограф «Фонтанки» заметил значительное усиление мер безопасности преимущественно силами Росгвардии — «будто на митинге».
Площадь и озаренный праздничными огнями Невский приютили немало гостей города, причем не только людей, но и их питомцев, четвероногих и даже пернатых.
автор видео Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Новогодний карнавал — с прогулками по замерзшим рекам и каналам, посиделками на ступенях храмов и дворцов, валянием в снегу парков и просто с бенгальскими огнями и заветными желаниями — продолжался до глубокой ночи. Для многих приятным сюрпризом стала поздняя работа общественного транспорта.