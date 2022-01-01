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Без салюта, но с уткой и Росгвардией. Как центр Петербурга гулял в Новый год

Центр Петербурга встретил заветную полночь без фейерверка и салюта — но с огоньком. Следуя заветам Славы Полунина на любой праздник приносить праздник с собой, — горожане в отсутствие организованной культурной программы организовались на Дворцовой площади самостоятельно. Но — под неусыпным контролем правоохранительных сил и после прохода через рамки металлоискателей.

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автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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У елочки вели обратный отчет, не ориентируясь на московские куранты, пели песни и веселили себя и друг друга как могли. Многие верили, что салют все-таки будет, вопреки его отсутствию в плане городских мероприятий, — но довольствоваться пришлось теми фейерверками, что горожане запускали самостоятельно, за пределами огороженной территории. Фотограф «Фонтанки» заметил значительное усиление мер безопасности преимущественно силами Росгвардии — «будто на митинге».

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Площадь и озаренный праздничными огнями Невский приютили немало гостей города, причем не только людей, но и их питомцев, четвероногих и даже пернатых.

автор видео Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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Новогодний карнавал — с прогулками по замерзшим рекам и каналам, посиделками на ступенях храмов и дворцов, валянием в снегу парков и просто с бенгальскими огнями и заветными желаниями — продолжался до глубокой ночи. Для многих приятным сюрпризом стала поздняя работа общественного транспорта.

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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