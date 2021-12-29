Вывезет ли «НЭО»? Как будут забирать мусор у предприятий Петербурга с 1 января

автор фото Евгения Яблонская/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







10 января 2022 года истекает срок, который «Невский экологический оператор» отвел бизнесу Петербурга, чтобы изучить условия типового договора на вывоз коммунальных отходов и подать возражения. Предприниматели жалуются на невозможность физически направить документы, а тем более успеть согласовать изменения до Нового года. «Вывезем у всех», — успокаивает регоператор. «Фонтанка» собрала все, что известно о мусорной реформе для предприятий, в одном материале.

Главные тревоги бизнеса сформулировала в обращении к «НЭО» Американская торговая палата (также объединяет европейские, японские и корейские компании). Как пояснила «Фонтанке» исполнительный директор ассоциации Мария Чернобровкина, основное опасение в том, что регоператор физически не успеет согласовать договоры до 1 января, во всяком случае в том виде, в каком хотели бы предприниматели.



Порядок заключения соглашений с коммерческими компаниями опубликован на сайте «Невского экологического оператора». Чтобы изучить типовую форму и подать заявку на внесение изменений, бизнесу дали 15 рабочих дней (с учетом нерабочего 31 декабря — до 10 января 2022 года).

Но предприниматели боятся, что могут не успеть. После старта приема заявок электронный почтовый ящик регоператора оказался переполненным, а доступных временных слотов для личной подачи предсказуемо не хватило всем желающим. «Техническая инфраструктура «НЭО» оказалась неготовой к тому, что в конце года все предприятия города понесут к ним документы», — комментирует Мария Чернобровкина. Маловероятно, что все пакеты документов, доставленные через курьеров, регоператор успеет рассмотреть. Кроме того, значительная часть предприятий просто не в курсе, что час мусорной реформы пробил, и не отправляла никаких заявок.

Информацию о числе заключенных с бизнесом договоров «Невский экологический оператор» не предоставил. Но заверил, что в любом случае начнет вывозить мусор с 1 января. С теми, с кем успеют согласовать особые условия, они начнут действовать уже с Нового года. Те, чьи заявки рассмотреть не успеют или кто их не подаст, будут обслуживаться по типовым условиям. Но изменить их можно будет в следующем году через допсоглашения.



Работа по типовому договору несет множество рисков, поскольку не учитывает особенностей бизнес-моделей, отмечают предприниматели. Например, если у организации закрытая территория, то порядок проезда к пропускному пункту как раз должен прописываться в договоре. Есть и другие спорные моменты.

Исчезнут ли арендованные контейнеры после 1 января?

Часть предприятий сейчас арендует контейнеры у действующих мусорных операторов. Те их забирают вместе с отходами и ставят пустые на замену. «НЭО» ранее заявил, что не будет работать по такой схеме. То есть после того, как договоры прекратят действовать, есть шанс, что прежние подрядчики попросту заберут свое имущество. Отсутствие емкости для отходов делает бизнес потенциальным нарушителем экологического и санитарного законодательства, отмечают в Американской торговой палате.

В «НЭО» подтвердили, что решать эту проблему организациям предстоит самостоятельно — или приобретать собственные контейнеры, или договариваться об аренде. Но в компании не исключили, что на помощь придут прежние операторы, которые продолжат забирать мусор уже в качестве подрядчиков «НЭО». «В случае отсутствия контейнера у потребителя перевозчик, осуществляющий вывоз ТКО, предоставляет соответствующий контейнер в пользование потребителя», — сообщили в пресс-службе.



Бизнес не слишком доволен таким решением. Если раньше аренда контейнера входила в договор, то теперь за нее придется платить отдельно.

Смогут ли арендаторы бизнес-центра пользоваться общим контейнером?

Предприятия, которые арендуют офисы в бизнес-центрах, зачастую не имеют своего контейнера и пользуются общим. При этом в договорах аренды нередко прописана их собственная ответственность за вывоз мусора. На встрече с представителями «НЭО», состоявшейся в середине декабря, бизнес попросил дать возможность каждому юридическому лицу заключить договор с региональным оператором, но пользоваться единым контейнером арендодателя, оплачивая счет в зависимости от количества собственных отходов.

Как пояснили в «НЭО», совместный тип накопления отходов возможен, но тогда вывоз будет осуществляться по общему правилу и расчет будет производиться по нормативам, установленным для данной категории потребителей. Договор на такой общий контейнер, скорее всего, будет подписываться с арендодателем. Если же арендатор хочет получить специальные условия, он должен заключить отдельный договор и установить собственный контейнер.



Здесь бизнес видит две опасности. Нахождение на одной площадке более восьми контейнеров для ТКО не допускается, а значит, не факт, что получится заменить одну большую емкость достаточным количеством маленьких, отмечают в Американской торговой палате. Если же арендаторы решат пользоваться контейнером арендодателя, придется вносить изменения в договоры аренды.

Можно ли прописать в базовом договоре более четкую ответственность регоператора и его подрядчиков?

В обращении в адрес «НЭО» Американская торговая палата предложила уточнить порядок и сроки выставления счетов (пока зафиксирован только срок оплаты), а также форму акта вывоза контейнера, форму акта приема-передачи отходов по итогам отчетного квартала (с указанием конкретного вида отхода, данных об объеме и массе и конкретного вида обращения с отходами). Отсутствие таких документов влечет за собой финансовые риски в части несвоевременного или некорректного заполнения отчетов по отходам, отмечает ассоциация.

Потребители вправе инициировать внесение изменений в типовой договор, отметили в «НЭО». Для этого нужно направить протокол разногласий на представленный проект договора. Пожелания будут рассмотрены региональным оператором и, в случае согласия с указанными условиями, отражены в договоре.

Что делать, если мусор не вывезли?

Звонить на горячую линию регионального оператора для юридических лиц: 8 (812) 305-06-65

Пн. — Сб. с 08:00 до 20:30;

Вс. — с 10:00 до 17:00.

Жалобы будет принимать АО «ЕИРЦ "Петроэлектросбыт"» по поручению АО «Невский экологический оператор».

Что делать, если не удается направить заявку и записаться на прием к «НЭО»?

«НЭО» уже расширил емкость почтового ящика и привлекает дополнительных операторов, чтобы сократить время ожидания на линии, рассказали в пресс-службе. Передать оригиналы документов можно в клиентском офисе АО «Петербургская сбытовая компания (ул. Михайлова, д.11) по предварительной записи https://pesc.ru/online/?_task=reception или в офисе регоператора (Кондратьевский проспект, д. 15, корпус 3, БЦ «Кондратьевский»), а также направить почтовым отправлением.

Будет ли у бизнеса возможность продолжить работу с пресс-компакторами?

Согласно распоряжению комитета по благоустройству, потребителям запрещается уплотнять ТКО в местах накопления, отметили в «НЭО». Но из-за отказа от пресс-компакторов будет расти объем и количество вывозов (поскольку отходы ТКО имеют очень низкую плотность, а расчет с регоператором идет по объему). Таким образом, затраты на вывоз ТКО увеличатся в 2–3 раза, отмечают в Американской торговой палате.

По каким нормативам будет рассчитываться стоимость вывоза мусора?

Сейчас предусмотрено два способа расчета объема услуг для юридических лиц и ИП: по объему контейнеров, вывезенных за месяц (в случае наличия индивидуальной контейнерной площадки), и по нормативам накопления твердых коммунальных отходов, установленным комитетом по тарифам Петербурга. График вывоза для юридических лиц определяется и согласовывается сторонами при заключении договора исходя из количества и объема контейнеров, норм накопления, индивидуальных особенностей деятельности юридического лица, пожеланий клиента и других обстоятельств.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) пожаловалась на завышенные тарифы, которые приводят к неоправданно высокой финансовой нагрузке на отрасль. После совещания в Смольном было решено скорректировать норму отходов для продовольственной розницы, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Но и для других отраслей, к примеру, для гостиничного бизнеса нормативы выше в два раза, чем в Москве, сообщают представители этого бизнеса. На встрече с предпринимателями представители комитета по природопользованию пообещали провести замеры, как только ведомству будут переданы соответствующие полномочия.



О том, как «НЭО» собирается работать с собственниками жилья и что об этом думают чиновники, читайте в материалах «Фонтанки».

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

