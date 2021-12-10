Петербургский регоператор по обращению с отходами дал старт заключению договоров

Как сообщает правительство Петербурга 10 декабря, с момента публикации оферты (предложения) о заключении договоров и типовой формы этого договора потребитель в течение 15 рабочих дней должен направить в адрес регоператора заявку и приложить необходимые документы. На рассмотрение заявки отводится еще 15 дней.



«В случае если потребитель не направил региональному оператору заявку и необходимые документы, то договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день», — говорится в релизе. Услуга будет оказана вне зависимости от того, есть ли у потребителя договор с синей печатью.

