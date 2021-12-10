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Петербургский регоператор по обращению с отходами дал старт заключению договоров

Невский экологический оператор начал договорную кампанию для жителей, управляющих компаний и организаций. Отреагировать надо за 15 дней.

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Печать

Как сообщает правительство Петербурга 10 декабря, с момента публикации оферты (предложения) о заключении договоров и типовой формы этого договора потребитель в течение 15 рабочих дней должен направить в адрес регоператора заявку и приложить необходимые документы. На рассмотрение заявки отводится еще 15 дней.

«В случае если потребитель не направил региональному оператору заявку и необходимые документы, то договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день», — говорится в релизе. Услуга будет оказана вне зависимости от того, есть ли у потребителя договор с синей печатью.

Сама оферта стала возможной после того, как накануне было опубликовано подписанное постановление о едином тарифе Невского экологического оператора. Как и писала «Фонтанка», без НДС он составляет 808,08 рубля за кубический метр отходов, с НДС — 969,70. При использовании норматива накопления считается, что человек будет платить по 6,40 рубля в месяц за квадратный метр квартиры.

Большая часть в сумме тарифа традиционно относится к перевозке отходов. НЭО провел соответствующие аукционы, определился с подрядчиками и отстоял результаты в антимонопольной службе.

О том, как организована работа по заключению договоров, читайте на «Фонтанке». Кроме того, разъясняющие материалы есть на сайтах регионального оператора и комитета по природопользованию.

Невский экологический оператор — компания, учрежденная Петербургом, Ленобластью, ИнтерРАО и ВТБ. В начале сентября она стала тем самым региональным оператором, который в большинстве других субъектов заработал с 2019-го, а в городах федерального значения взял паузу до 2022 года. За 131 млрд рублей компания должна в течение 10 лет реализовывать полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами города, от транспортировки и сортировки до утилизации и переработки. Для этого предполагается строительство мусороперерабатывающих комплексов. Подробнее о планах компании читайте в интервью «Фонтанки» с ее гендиректором Екатериной Горшковой.

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Комментарии (5)

МиККи
а у нас мусорят квадратные метры??
Silver867
Я чувствую, что Новый год город встретит уже не в снежном, а в мусорном коллапсе.

Какая «мудрая» голова придумала 1 января расторгнуть все действующие договоры на вывоз мусора и за три недели до нового года погнать все городские УК, ТСЖ, ЖСК и жилкомсервисы заключать новые?
Которые будут рассматриваться 15 дней?

Кстати, это оператор выкатил список документов, необходимых для заключение договора, в которых есть такие требования, как наличие паспорта отходов и географических координат площадок для сбора мусора.

Откуда эти документы взять за 15 дней?
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