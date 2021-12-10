Петербургский регоператор по обращению с отходами дал старт заключению договоров

Как сообщает правительство Петербурга 10 декабря, с момента публикации оферты (предложения) о заключении договоров и типовой формы этого договора потребитель в течение 15 рабочих дней должен направить в адрес регоператора заявку и приложить необходимые документы. На рассмотрение заявки отводится еще 15 дней.
«В случае если потребитель не направил региональному оператору заявку и необходимые документы, то договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день», — говорится в релизе. Услуга будет оказана вне зависимости от того, есть ли у потребителя договор с синей печатью.
Сама оферта стала возможной после того, как накануне было опубликовано подписанное постановление о едином тарифе Невского экологического оператора. Как и писала «Фонтанка», без НДС он составляет 808,08 рубля за кубический метр отходов, с НДС — 969,70. При использовании норматива накопления считается, что человек будет платить по 6,40 рубля в месяц за квадратный метр квартиры.
Большая часть в сумме тарифа традиционно относится к перевозке отходов. НЭО провел соответствующие аукционы, определился с подрядчиками и отстоял результаты в антимонопольной службе.
О том, как организована работа по заключению договоров, читайте на «Фонтанке». Кроме того, разъясняющие материалы есть на сайтах регионального оператора и комитета по природопользованию.