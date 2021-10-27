Перекантоваться до заводов. Мусорная реформа в Петербурге подыскивает себе колеса

Единый оператор — та точка, в которой должны сойтись управляющие компании, перевозчики, владельцы полигонов и предприятий, заинтересованные во вторичном сырье потребители. Это единое окно, в теории, не запотевшее, а прозрачное; так что по условиям аукционов уже можно судить о том, как НЭО собирается вывозить городской мусор в переходный период — когда никаких заводов еще нет, а отходов меньше не становится.



Оператор исходит из того, что горожане мусорят поровну — вне зависимости от времени года. В Пушкинском районе, Колпинском и части Невского увозить придется по 350 тысяч кубов в каждые 3 месяца, за год наберется 1,4 млн кубометров. Курортный, Кронштадтский и Петродворцовый по той же схеме принесут вдвое меньше, 700 тысяч кубов. 6 млн кубометров ждут от северного-центрального лота, и по 4,6 млн кубов в год — от южно-центрального.



Главный вопрос — куда все это богатство везти. Ленобласть установила курс на закрытие полигонов в их традиционном виде — более или менее оборудованных свалок, ждущих рекультивации. Соответственно, вариантов становится все меньше, и наматывать придется сотни экваторов. Не мудрено. Если из Пушкина и Невского района предлагают везти всего лишь в Гатчину, на полигон «Новый Свет-ЭКО» (это 40-50 км ходу), а то и на Грузовой проезд в черте города (площадка «Автопарк № 1 Спецтранс»), то из Колпино — в Лужский район. Там, в 140 км, в поселке Мшинская принимает мусор ООО «Авто-Беркут». 47news писали в прошлом году о проблемах этой площадки. Гендиректор компании Вячеслав Остриков в простом вопросе — какова ситуация сейчас и какой объем он может принять в 2022 году — судя по всему, почувствовал подвох и отказался от комментариев.



НЭО ориентируется на территориальную схему обращения с отходами — документ, утверждаемый в каждом регионе. «Оценка соответствия объекта размещения требованиям законодательства — это прерогатива контрольно-надзорных органов и региональных властей, - ответили там на вопросы «Фонтанки». - У регионального оператора нет таких полномочий. При выборе объектов размещения мы можем опираться только на наличие у его оператора действующей лицензии и разрешительной документации, а также соответствие с территориальной схемой по обращению с отходами. Если у властей возникнут претензии к работе полигона, которые сделают невозможной его эксплуатацию, будем переориентировать мусорные потоки, исходя из имеющихся возможностей».



Между тем, туда же, а также частично на Волхонку к ООО «ТЭК», направляют мусор из Кронштадта и Петродворцового района. Совсем весело в Курортном — им предписан полигон ООО «РАСЭМ» под Выборгом; он принадлежал бизнесмену Александру Петрову, однако после убийства последнего предприятие у наследников выкупила УК ООЛО - «коллега» НЭО, региональный оператор по Ленобласти. Ехать до этого полигона 120-150 км.



Крупным лотам прописали примерно те же направления: Лужский и Выборгские районы — это все за сотню километров, та же Гатчина — плюс еще пара площадок «Нового света-ЭКО» (на Предпортовом и на Старообрядческой). Кроме того, в списке направлений - Лепсари во Всеволожском районе («Полигон ТБО») - это от 40 до 70 км в зависимости от стартовой точки.



Экономически обоснованным транспортным плечом при вывозе отходов принято считать 50 км. В НЭО согласны с этой цифрой, но отталкиваются от возможностей. «На данный момент в выборе объектов размещения мы, как региональный оператор, ограничены действующей территориальной схемой по обращению с отходами, - говорят в компании. - Плюс есть еще позиция руководства Ленинградской области о необходимости постепенно выводить из эксплуатации те объекты, которые расположены в густонаселенных районах и вышли за пределы первоначальных проектных мощностей. А это как раз ближайшие к городу полигоны, которые активно эксплуатировались в предшествующие годы”.



«Фонтанка» поинтересовалась мнением тяжеловесов. «Автопарк№ 1 Спецтранс» традиционно является основным перевозчиком в южной части города (он же — основной собственник гатчинского полигона «Новый Cвет-ЭКО»). Так что север не его история, однако гендиректор Анатолий Язев считает, что «будут возить и в Выборг, и в Лугу». «Ну а что делать, другого выхода нет, - говорит он. - Мы-то будем участвовать по югу, это наша вотчина, и здесь наш полигон. Но он тоже не будет принимать весь мусор здесь».



Гендиректор еще одного крупного перевозчика «Автопарк № 6 Спецтранс» Сергей Глухов затруднился оценить конкурсные условия. «Пока перевариваем», - признался он. На вопрос, действительно ли из Курортного района ближе Выборга ничего не подыскать, он ответил утвердительно. Исполнительный директор «Петро-Васт» Андрей Янович попросил времени, чтобы ознакомиться с документацией.



А нам-то что



Расстояние от бака до полигона — это не единственная, но доминирующая составляющая тарифа, на транспортировку приходится до 60% необходимой выручки. Сейчас вывоз мусора — коммерческая история, это результат договоренности управляющей компании с перевозчиком. НЭО будет работать по единому тарифу, если с чем и сравнивать — то со ставкой для нанимателей по соцнайму, которую директивно устанавливает город. Сейчас это 5,58 рубля за квадрат: 2,98 рубля — как раз сбор и перевозка, остальное — захоронение и обезвреживание. По данным «Фонтанки», если отталкиваться от этой величины, в начальную цену контрактов НЭО упаковано подорожание услуги на 11% с 1 января, и еще на 5% - с июля 2022 года. Транспортное плечо в конкретном районе влиять на тариф не будет: ехать вашим отходам 8 км или 150 км — платить будут все поровну.



При этом, если раньше предлагалось рассчитывать тариф на одного человека, прописанного в квартире, как на образователя отходов, то теперь превалирует идея сохранить взнос от площади квартиры. Аргументы есть в пользу обеих концепций. С одной стороны, одинокая старушка не должна платить столько же, сколько семья из 5 человек, проживающая на аналогичной жилплощади. С другой — пересчет на метры позволяет снизить эффект «резиновых» квартир, где по документам прописан один жилец из 10 реальных.



Комитет по природопользованию как подгадал и 27 октября выпустил релиз о рабочих совещаниях, которые провел в районных администрациях по поводу реформы. Их участники рассказали «Фонтанки», что «полигонные» вопросы поднимались на них в последнюю очередь. Муниципалы и жилищники, понятное дело, больше озабочены тем, как будет выглядеть их контейнерная площадка, нежели судьбой мусора, который уже благополучно уехал со двора.



С площадками, как пояснил «Фонтанке» гендиректор СРО НП ПЖК "МежРегионРазвитие" Владислав Воронков, ситуация непростая. Большая их часть находится на государственной земле, в собственности многоквартирных домов — незначительное количество, обычно речь о новостройках. Их устройством занимались много кто: и застройщики, и бизнес, и муниципальные образования, и управляющие компании. На практике чаще всего обслуживанием занимаются именно последние. И появление НЭО в этом смысле ничего не меняет. «Ответственность регионального оператора начинается с момента погрузки твердых коммунальных отходов из ёмкостей для накопления в мусоровоз, - говорит комитет по природопользованию. - Комплекс работ по текущему содержанию контейнерной площадки и поддержанию территории вокруг нее в надлежащем санитарном состоянии должен осуществляться в рамках установленного порядка».



Это относится и к пакетам, которые разложены вокруг мусорных баков. «Региональный оператор обеспечивает вывоз отходов с контейнеров или бункеров, размещенных на контейнерных площадках и в случае просыпки отходов в процессе загрузки, просыпавшиеся отходы также загружаются для вывоза, - говорят в НЭО. - А вот чистоту на контейнерной площадке, отсутствие мусора вокруг контейнеров обеспечивает балансодержатель контейнерной площадки». Впрочем, перевозчики и сейчас не обязаны подбирать разбросанное, говорят участники рынка. То же прописано в постановлении правительства № 1156.



К слову, в конкурсной документации прописано следующее: “В случае обнаружения строительных или иных типов отходов, не являющихся ТКО, в объеме 1 куб. м и более, [перевозчик] осуществляет фото- фиксацию... данных отходов с загрузкой данных в АИС РО, а также немедленно сообщает по телефону о данном факте уполномоченному лицу исполнителя; после чего осуществляет вывоз указанных отходов, если иное указание не последует от регионального оператора”.



В документации ничего не говорится о раздельном сборе, а значит и о том, как стимулировать население сортировать свои отходы на первом этапе. Но это и не совсем предмет данных аукционов, они-то объявлены, чтобы вывезти смешанный мусор. «Фонтанка» писала о пилотном проекте НЭО по установке раздельных баков в Калининском районе. «Корректировки, с учетом наличия раздельного сбора, будем вводить уже в процессе, - сообщили в пресс-службе НЭО. - При этом наша позиция такова, что необходимо максимально сохранить все уже имеющиеся в городе возможности в части РСО».



Идея понятна: раз уж здесь появился мега-оператор, то вся вторичка должна «прозрачно» уезжать на лицензированные и понятные предприятия. Это потребует времени. Пока сами перевозчики, если у них хватает сил, ставят контейнеры для наиболее рентабельных видов мусора и признаются, что нормативной базы не хватает — в том числе и регоператору. «Мы, к примеру изготовили 2,5 тысячи контейнеров [для пластика], 1,2 тысячи выставлены, - говорит Анатолий Язев. - Мы считаем, что на каждой площадке должен стоять контейнер, в первую очередь, для полимеров, во вторую - для стекла. Ну, со стеклом сейчас сложно, его не берут. А полимеры пока берут. Но это сейчас дело бизнеса, ему разбираться, сортировку ту же устраивать — население же, к примеру, собирает все в пакетах, а пакет и бутылка — это разные фракции».



Заявки по всем 4 лотам принимаются до 12 ноября, сами аукционы назначены на 18 число. Добавим, намеченные транспортные потоки должны потерять актуальность по мере работы НЭО по строительству мусороперерабатывающих комплексов, двух — на территории Петербурга и трех — на территории Ленинградской области. Но на это уйдут годы, пока регоператор ведет работу по предложенным Ленобластью участкам. Подробнее о его планах - в интервью генерального директора НЭО Екатерины Горшковой.



Николай Кудин, Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»