Банк «Санкт-Петербург» показал зубы. Началась схватка за весь мусор

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Следите за руками: В 10 утра пятого августа должны быть вскрыты конверты с заявками, поданными на конкурсный отбор регоператора по обращению с отходами в Петербурге. Компания выбирается на 10 лет, цена контракта — 131 млрд рублей. Как рассказали 47news в Смольном, 4 августа, в последний день подачи документов, заявку неожиданно подало малоизвестное ООО «Ленинградская областная экологическая компания» (ЛОЭК). И тут же — в 11 утра пятого августа в УФАС города состоится рассмотрение жалобы на этот конкурс. До решения антимонопольщиков договор заключать нельзя.



Жалоба подана 2 августа к организатору процедуры — комитету по природопользованию Смольного. Причём от того же ЛОЭК. Фирма создана пять лет назад, зарегистрирована в посёлке Мшинское Лужского района. Оборот в прошлом году 39 млн, прибыль 12 млн. Но это мелочи. Учредитель «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти» (УКООЛО), то есть уже действующий областной регоператор. Поэтому не стоит удивляться, что 500 млн рублей на обеспечение заявки уже переведены, поделились в Смольном. Собеседники нашего издания в ФАС рассказали, в чём заключаются основные тезисы тяжбы. Генеральные претензии к методологии расчёта стоимости услуг оператора. С точки зрения подателя жалобы, неверно рассчитана норма доходности. Во-первых, она установлена ФАС на три года, а не на десять. Во-вторых, норма якобы должна применяться только на сумму инвестиций, а не на стоимость обработки, захоронения и транспортировки отходов, как это написано в конкурсной документации. Если переводить на человеческий — заявитель говорит о том, что аппетиты оператора нужно снизить, а что будет через три года, вообще неясно.

Указывается на то, что отсутствует и расчёт стоимости услуг оператора на составляющие по периодам. Вывод ЛОЭКа: это не позволяет понять, насколько корректно были сделаны расчёты, и представить удельный вес затрат по видам работ. Дальше налоговая казуистика — в конкурсной документации стоимость услуг ценой 131 млрд фигурирует «с учётом НДС». В то время как, по закону, регоператор освобождается от этого налога. Расчёт стоимости с учётом НДС ведёт к искажению величины фактических затрат оператора, делают вывод жалобщики. Затем указывают на неразбериху в датах и формулировках. Региональный оператор должен приступить к работе 1 сентября 2021 года, но не позднее 1 января 2022 года. При этом расчёты по деньгам планируется начать с 1 сентября, что сбивает стройные выкладки по получению средств из казны на 10 лет вперёд. Из этого же вытекает следующий аргумент: не зная, когда начало работы, претендент не может рассчитать сумму и период ежегодной банковской гарантии. Заканчивается жалоба простым, но эффектным утверждением: в документации нет самого главного — тарифа для регоператора. Значит, невозможно принять решение о целесообразности участия в конкурсе. Для понимания, речь о работе с объёмом около 2 млн тонн отходов в год.

Понятно, что за пассажами юристов начало большого противостояния. Основной претендент на место городского оператора давно на сцене. Это «Невский экологический оператор» (НЭО), где в учредителях Петербург, Ленобласть, деньги ВТБ и ресурс Интер РАО Ковальчука-младшего. Губернатор Беглов тоже благоволит. Компания, собственно, и создавалась под цель сдвинуть городскую реформу. Естественно, она одной из первых подала заявку. За УКООЛО стоит Банк «Санкт-Петербург», где монументальная для Петербурга фигура председателя правления Александра Савельева. К тому же так совпало, что на днях в интервью «Коммерсанту» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил своё мнение: «Для меня было бы идеально, чтобы оператор был единый, но я на это повлиять не могу». Возможно, это было интерпретировано как поддержка вектора захода на Петербург. Тем более в УКООЛО исторически доля правительства Ленобласти. Здесь стоит сказать, что в НЭО такая же. Началу открытого противостояния предшествовала тягучая череда переговоров между чиновниками Петербурга и Ленобласти. Этапы попадали в новости о постоянных переносах подписания соглашения о реализации единой концепции обращения с отходами на территории города и области. Не помогали даже, скажем так, окрики зампреда правительства РФ Абрамченко и вице-губернатора Петербурга Пикалёва.

По данным 47news, самое принципиальное разногласие было в распределении потоков отходов. В планах города не учитывались мощности, заявленные к строительству в области. Это мусороперерабатывающие заводы под Кингисеппом и Гатчиной. Более того, потенциальный оператор Петербурга претендовал на работу не только с мусором города, но и с отходами Ленобласти на её же территории, таким образом отбирая хлеб у существующего оператора. Как выразился один из участников рынка, по сути, под водой уже схватились две акулы. Одна вырывает куски своих будущих инвестиций, вторая защищает уже вложенное. Сейчас схватка вышла наружу. Можно сказать и по-другому — обнажили клинки. Скорее для порядка 47news спросил гендиректора ЛОЭК Яна Никитина о причинах, по которым компания вышла на конкурс и одновременно его торпедировала. По его словам, он действительно воспринял слова губернатора Дрозденко как руководство к действию, а жалобу подал, поскольку юристы увидели недочёты в документации. (Сказано безупречно, но напоминает театр кукол).

В качестве комментария от УКООЛО донеслось насухо выглаженное: воспринимаем участие в конкурсе нашей дочерней компании как бизнес-проект, ни о каких конфликтах речи не идёт. Гендиректор НЭО Екатерина Горшкова в разговоре была подчёркнуто дипломатична. — Мы обеспокоены тем, что процедура может затянуться. — Это повлияет на ваши бизнес-планы? — уточнил 47news. — Пока не могу сказать. Всё зависит от того, насколько всё затянется. Опрошенные участники рынка по обращению с отходами перебирают варианты развития этого масштабного шоу. УФАС может признать жалобу необоснованной. Но тогда решение будет с высокой вероятностью оспорено. Если уйдёт в суд, то на годы. Если УФАС встанет на сторону жалобщика, то дело чести оспорить Смольному. В конце, казалось бы, о нарушении логики: ЛОЭК участвует в конкурсе, но в то же время говорит, что конкурсная документация негодная. На самом деле всё просто. Когда в 2018 году с грохотом рухнул первый конкурс на выбор городского оператора, автором сноса был патриарх мусорного рынка Анатолий Язев. Его компания и участвовала в конкурсе и одновременно жаловалась. Жалобы другого весомого игрока, «Спецтранса № 6», который не был участником, были оставлены без внимания. Правильно — кто внутри процедуры, у того значительно больше шансов если не выиграть, то помешать остальным.

Виктор Смирнов, 47news