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Смольный подписал соглашение с региональным оператором по обращению с мусором

АО «Невский экологический оператор» официально получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Петербурга. Соглашение на 10 лет с ним подписал комитет по природопользованию.

Как сообщает 3 сентября пресс-служба Смольного, компания должна приступить к выполнению своих обязанностей не позднее 1 января 2022 года. В ближайшее время в комитете по тарифам от нее ждут документов, необходимых для расчета тарифа регионального оператора.

Итоги конкурса на статус регионального оператора были подведены в августе. Заявка второго участника — ЛОЭК — была признана не соответствующей требованиям, его жалоба на условия отбора — необоснованной. Сам конкурс объявлен для выбора оператора в Петербурге, стоимость контракта на 10 лет — 131 млрд рублей. Главным претендентом изначально был НЭО — совместное предприятие Петербурга, Ленобласти, ВТБ и ИнтерРАО. О планах по строительству новых мусороперерабатывающих предприятий и осуществлению функции регоператора — читайте в интервью генерального директора НЭО Екатерины Горшковой.

«Невский экологический оператор» — компания, учрежденная Петербургом, Ленобластью, ИнтерРАО и ВТБ для реализации единой политики по обращению с отходами города. Предполагается, что она станет региональным оператором. «Невский экологический оператор» уже значится в дорожной карте перехода на новую модель обращения с отходами. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

В большинстве регионов России в 2019 году стартовала так называемая мусорная реформа: было выбрано около 250 компаний, которые стали региональными операторами по обращению с отходами. Госдума приняла закон, который позволил Петербургу, Москве и Севастополю взять отсрочку на 3 года.

В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает. Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал губернатор Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе». В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами. АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано в январе 2021 года.

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Комментарии (4)

ЮриС
Ничего нового. Так же как и со строительством КАД (...ООО "Флора" и Ко).
Дата АО регистрации 12.01.2021.
О чем тут ещё говорить...)
Конкурсы...заводы...техника...КАНЭЧНО))
260769551
За 30 лет эффективного менеджмента даже мусор не научились утилизировать.
/facepalm
266147300
Самое главное руки прочь от Карельского перешейка, там система болот и подземных рек (Карьеры Воронцовский и Островский)!!! Отравите нафиг все, Выборский, Курортный, Зеленогорск. Загубить природу можно быстро, на восстановление нужны сотни лет.
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