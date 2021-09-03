Смольный подписал соглашение с региональным оператором по обращению с мусором

Как сообщает 3 сентября пресс-служба Смольного, компания должна приступить к выполнению своих обязанностей не позднее 1 января 2022 года. В ближайшее время в комитете по тарифам от нее ждут документов, необходимых для расчета тарифа регионального оператора.



Итоги конкурса на статус регионального оператора были подведены в августе. Заявка второго участника — ЛОЭК — была признана не соответствующей требованиям, его жалоба на условия отбора — необоснованной. Сам конкурс объявлен для выбора оператора в Петербурге, стоимость контракта на 10 лет — 131 млрд рублей. Главным претендентом изначально был НЭО — совместное предприятие Петербурга, Ленобласти, ВТБ и ИнтерРАО. О планах по строительству новых мусороперерабатывающих предприятий и осуществлению функции регоператора — читайте в интервью генерального директора НЭО Екатерины Горшковой.

