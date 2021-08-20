Смольный выбрал регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге

Протокол составлен 20 августа. Согласно ему, заявка одного из участников — ЛОЭК — признана не соответствующей требованиям. Конкурсный отбор признан не состоявшимся, а заказчику — комитету по природопользованию — предписано подписать договор с единственным оставшимся претендентом АО «Невский экологический оператор» (НЭО). «За» проголосовали все 6 членов конкурсной комиссии, присутствовавшие на заседании.



Ранее комиссия ФАС отклонила жалобу, которую ЛОЭК подавала на условия отбора. Ее учредителем является Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области, которая выполняет функции регоператора в 47-м регионе.