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Смольный выбрал регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге

Конкурсная комиссия 20 августа подвела итоги конкурса на выполнение функции единого оператора по обращению с отходами в Санкт-Петербурге. Обошлось без сюрпризов.

Протокол составлен 20 августа. Согласно ему, заявка одного из участников — ЛОЭК — признана не соответствующей требованиям. Конкурсный отбор признан не состоявшимся, а заказчику — комитету по природопользованию — предписано подписать договор с единственным оставшимся претендентом АО «Невский экологический оператор» (НЭО). «За» проголосовали все 6 членов конкурсной комиссии, присутствовавшие на заседании.

Ранее комиссия ФАС отклонила жалобу, которую ЛОЭК подавала на условия отбора. Ее учредителем является Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области, которая выполняет функции регоператора в 47-м регионе.

Сам конкурс объявлен для выбора оператора в Петербурге, стоимость контракта на 10 лет — 131 млрд рублей. Главным претендентом изначально был НЭО — совместное предприятие Петербурга, Ленобласти, ВТБ и Интер РАО. Подробнее о том, что стоит за антимонопольной схваткой участников, читайте в материале «Фонтанки».

«Невский экологический оператор» — компания, учрежденная Петербургом, Ленобластью, ИтерРАО и ВТБ для реализации единой политики по обращению с отходами города. Предполагается, что она станет региональным оператором. «Невский экологический оператор» уже значится в дорожной карте перехода на новую модель обращения с отходами. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

В большинстве регионов России в 2019 году стартовала так называемая мусорная реформа: было выбрано около 250 компаний, которые стали региональными операторами по обращению с отходами. Госдума приняла закон, который позволил Петербургу, Москве и Севастополю взять отсрочку на 3 года. В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает. Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал губернатор Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе». В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами. АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано в январе 2021 года.

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Комментарии (3)

***_555
Скоро весь город будет поделён между газмясом и ВТБ
piterez
Конфликт между НЭО и ЛОЭСКом уже запраграммирован, дан старт новой войне....
Happy White
Какого рожна это вылезло пушем!? Это ЧС? Может это поиск пропавшего ребёнка? Вам дан уникальный рупор, но вы пишете жёлтые заголовки и пушите откровенный мусор. Стыдоба.
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