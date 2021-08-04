Мусорный регоператор Ленобласти жалобой приостановил конкурс на петербургского оператора

Информация о жалобе опубликована 4 августа, ФАС рассмотрит ее 5 числа. Учредителем ЛОЭК является Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти.
Напомним, торги были объявлены в середине июля, заявки принимались до 4 августа включительно. Разыгрывается контракт на работу регионального оператора Петербурга по обращению с отходами, его стоимость 131 млрд рублей. Главным претендентом является НЭО — совместное предприятие Петербурга, Ленобласти, ВТБ и ИНТЕР РАО. УК ООЛО с 2019 года выполняет аналогичную роль в Ленинградской области.