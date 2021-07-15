Петербург начал выбор мусорного короля. Ему достанется 131 млрд

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Как сообщается на сайте раскрытия информации о торгах РФ, 4 августа будет окончен приём заявок на конкурсный отбор регионального оператора по обращению с отходами. Вскрытие конвертов 5 августа. Извещение датировано 13 июля, инициатор — комитет по природопользованию правительства Петербурга. Регоператор выбирается на 10 лет, то есть до 2031 года.

На кону 131 млрд. Такую стоимость услуги рассчитал Смольный. Она может быть снижена в процессе торгов, но это маловероятно, так как, согласно конкурсной документации, критерий снижения цены незначительный и составляет 20%. «Хоть вполовину упади, этого будет недостаточно», — отметил один из профильных бизнесменов. Победитель должен будет приступить к работе стремительно — уже 1 сентября.

Основное требование к компаниям-претендентам — действующая лицензия на «сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I–IV классов опасности». Ну и чтобы директор с бухгалтером не были судимы по экономическим статьям (ставим смайлик). Заявки ждут до 4 августа включительно в кабинете № 9, что в доме 20-б на улице Чайковского в Петербурге. Претендентам придётся раскошелиться или занять 500 (пятьсот) миллионов рублей на обеспечение заявки. Кстати, ранее предполагалось, что речь пойдёт о миллиарде, и это сильно сужало круг претендентов. На каждый год работы победитель обязан предоставлять безотзывную банковскую гарантию. Новый «рег» будет действовать по всему Петербургу в соответствии с территориальной схемой. О том, что он станет единственным, стало известно в апреле нынешнего года. Ранее город разделили на Север и Юг со своими операторами. Конкурсы на обе части несколько лет назад уже выиграло ГУП МПБО-2, однако конкурс на Юг не устоял в суде. Реформа не запустилась, с 2021 года МБПО-2 закрыло свои площадки в Янино и на Волхонском шоссе для приема отходов.

В обязанности регоператора будут входить сбор и транспортировка мусора, заключение договоров на оказание этих услуг, ведение реестра этих контрактов и взаимодействие с регоператором Ленобласти. Можно сказать, новый мусорный король. Тариф под мегаигрока должен быть готов не позднее 1 января 2022 года (здесь вопрос, как работать с 1 сентября). Добавим, что Петербург ежегодно генерирует около 2 млн тонн твёрдых коммунальных отходов. Судя по конкурсной документации, самым весомым критерием названо «владение объектами по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО в зоне деятельности регоператора». Заметим, что на территории Петербурга захоранивать нельзя, обработки мало, а объектов обеззараживания ни у кого нет. Но есть важная оговорка к условиям: «...или наличие обязательства по завершению строительства и модернизации таких объектов не позднее чем через 3 года со дня опубликования документации об отборе». То есть выиграть можно, анонсировав твердые планы. Если есть договорённости о концессионном или государственно-частном партнёрстве, то тоже считается.

Отметим, никто не мешает заявиться компаниям из других регионов. Но что касается Петербурга и Ленобласти, то возможных претендентов немного. Это «Невский экологический оператор» (НЭО), где в учредителях Петербург, Ленобласть, деньги ВТБ и ресурс Интер РАО. Компания, собственно, и создавалась под цель сдвинуть городскую реформу, которая с момента зарождения стоит без движения. Недавно стало известно о переговорах по покупке этой структурой одного из самых крупных игроков — «Автопарка № 6 "Спецтранс"», что работает условно на севере города. При этом власти Ленобласти подыскали НЭО три площадки в регионе под строительство мусороперерабатывающих заводов. И если инвестдоговор будет подписан со Смольным, формальные условия наличия объектов в зоне действия регоператора сохраняются. Есть еще один тяжеловес — регоператор Ленобласти, «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти» (УКОЛО). Двухлетний опыт уже есть, полигоны есть, а за плечами финансы «Банка Санкт-Петербург». Следующий возможный претендент «Автопарк №1 "Спецтранс"» патриарха индустрии Анатолия Язева. Он исторически на юге и, между прочим, снёс первый конкурс на регоператора на своей территории.

Все трое претендентов месяц назад сообщили 47news, что сначала посмотрят на конкурсную документацию, а затем примут решение. Варианты коалиций тоже никто не отменял, о них мы писали. Сегодня от собеседников в УКОЛО донеслось, что документация изучается. С Анатолием Язевым связаться не удалось, но ранее он дипломатично не исключал участия. Гендиректор НЭО Екатерина Горшкова не скрывала, что компания собирается участвовать. Но есть интрига. Игроки рынка обсуждают ещё одного возможного претендента, монструозный «Ростех» и его мусоросжигательные заводы. Говорят, этот опасный для наших болот варяг не так давно начал проявлять особенный интерес к Петербургу. Будет любопытно, если появится. Кстати, по условиям конкурса, если конкурс не состоится — будет новый конкурс. История для Петербурга классическая. Виктор Смирнов, 47news