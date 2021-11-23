Региональный оператор нашел перевозчиков мусора для Петербурга. Есть сенсации

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Протоколы опубликованы на сайте госзакупок 22 ноября. «Фонтанка» писала о важнейших аукционах, которые объявил Невский экологический оператор: они касаются перевозки всех петербургских отходов к местам их размещения — проще говоря, к полигонам, пока не будут построены мусороперерабатывающие комплексы.

Крупнейший (по стоимости) лот включает Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский и часть Центрального районов (МО №78, МО Владимирский округ, МО Литейный округ). Его стартовая стоимость — 7,2 млрд рублей, однако надо учитывать, что речь идет о вывозе мусора в течение трех лет. В итоге, как и предполагалось, он достался «Автопарку № 1 Спецтранс», традиционному перевозчику в южной части Петербурга, а к тому же — собственнику гатчинского полигона «Новый Свет-ЭКО». Он понизил стоимость до 7,141 млрд.



На самом деле более внушительным по объему является другой лот: в него входит мусор Выборгского, Калининского, Красногвардейского, части Невского (МО Невский округ, МО №54, МО Народный, МО Оккервиль, МО Правобережный), Петроградского, Приморского и оставшейся части Центрального (МО Дворцовый округ, МО Лиговка — Ямская, МО Смольнинское) районов. Стартовая цена — 3,6 млрд за 2022 год. В итоге контракт комиссия предписывает заключить с ООО «Эко Лэнд». Это компания с выручкой за 2020 год менее полумиллиарда рублей, но со своим полигоном в Куньголово. Ее бенефициаром СПАРК видит Владислава Головатого, совладельца ООО «Эко Плант».

Неожиданность в том, что в обоих крупнейших аукционах участвовал другой лидер рынка — «Автопарк № 6 Спецтранс». И если на юге ему было сложно тягаться с первым спецтрансом, то на севере были все шансы. Однако в обоих случаях его заявка была признана не соответствующей требованиям, так как не было представлено решение общего собрания акционеров. Напомним, именно к акциям «Автопарка № 6 Спецтранса» приценивался Невский экологический оператор, который, собственно, и объявлял аукционы.



Третий аукцион касается Пушкинского, оставшейся части Невского (МО Ивановский, МО Невская застава, МО Обуховский, МО Рыбацкое) и Колпинского районов. За него сражались три компании: ООО «Парк 16» (в совладельцах Константин Язев, он же соучредитель «Автопарка № 1 Спецтранса»); ООО «Эко Васт» (принадлежит крупному участнику рынка ПКФ «Петро-Васт»); ООО «Ресурс Атэ» (принадлежит семье Закурдаевых, работает в Петербурге и Ленобласти, имеет выручку за 2020 год в размере в 170 млн). В итоге заявка «Парка 16» вообще была признана не соответствующей требованиям, а по ценовому предложению выиграл «Ресурс Атэ». Именно эта компания должна получить контракт на 2022 год за 847 млн рублей. Примечательно, что она является собственником ООО «Новый Свет. ЭКО», которым ранее официально владел «Автопарк № 1 Спецтранс».

Наименьший лот — это Курортный, Кронштадтский и Петродворцовый районы. Здесь, собственно, решили наоборот: боролись «Ресурс Атэ» и «Эко Васт», и в итоге годичный контракт за 535 млн рублей достается последнему.



В результате понижение стартовой цены в ходе торгов составило от 0,5 до 2%. При этом около 60% в тарифе на обращение с отходами приходится именно на стоимость транспортировки. По данным «Фонтанки», в стартовую цену контрактов было заложено подорожание услуги с января на 11% по сравнению с теми тарифами, которые город сейчас устанавливает для нанимателей жилья, и еще на 5% — с лета 2022 года. Ранее Смольный заявил, что коммунальные тарифы в следующем году вырастут не более чем на 3,5% — но это без учета обращения с ТКО, которое тоже переходит из разряда жилищной услуги в коммунальную.

Подробнее о том, куда в концепции НЭО поедет петербургский мусор в отсутствие мусороперерабатывающих комплексов — читайте в материале «Фонтанки».