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«Невский экологический оператор» заказал оценку акций «Автопарк № 6 «Спецтранс». Это означает планы по покупке

«Невский экологический оператор» может приобрести часть акций «Автопарка № 6 «Спецтранс»

«Невский экологический оператор», который предположительно будет распоряжаться всеми отходами на территории Петербурга, заказал оценку акций крупного местного игрока — «Автопарк № 6 «Спецтранс».

Как рассказали «Фонтанке» 16 июня источники близкие к НЭО, конечной целью является покупка крупного пакета акций для «укрепления позиций на рынке».

«Автопарк № 6 «Спецтранс» является крупнейшим автотранспортным предприятием, специализирующемся на вывозе отходов в Петербурге. Обслуживает 1,5 млн человек в семи районах города, за год вывозит 3,5 млн кубометров отходов. «Невский экологический оператор» — компания, учрежденная Петербургом, Ленобластью, ИтерРАО и ВТБ для реализации единой политики по обращению с отходами города. Предполагается, что она станет региональным оператором, однако для этого должен пройти конкурс, где в теории с НЭО могут соревноваться и другие отраслевые предприятия. Тем не менее «Невский экологический оператор» уже значится в дорожной карте перехода на новую модель обращения с отходами. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

В большинстве регионов России в 2019 году стартовала так называемая мусорная реформа: было выбрано около 250 компаний, которые стали региональными операторами по обращению с отходами. Госдума приняла закон, который позволил Петербургу, Москве и Севастополю взять отсрочку на 3 года. В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает. Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал губернатор Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе». В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами. АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано в январе 2021 года.

© Фонтанка.Ру

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