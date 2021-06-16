«Невский экологический оператор» заказал оценку акций «Автопарк № 6 «Спецтранс». Это означает планы по покупке

«Невский экологический оператор», который предположительно будет распоряжаться всеми отходами на территории Петербурга, заказал оценку акций крупного местного игрока — «Автопарк № 6 «Спецтранс».
Как рассказали «Фонтанке» 16 июня источники близкие к НЭО, конечной целью является покупка крупного пакета акций для «укрепления позиций на рынке».
«Автопарк № 6 «Спецтранс» является крупнейшим автотранспортным предприятием, специализирующемся на вывозе отходов в Петербурге. Обслуживает 1,5 млн человек в семи районах города, за год вывозит 3,5 млн кубометров отходов. «Невский экологический оператор» — компания, учрежденная Петербургом, Ленобластью, ИтерРАО и ВТБ для реализации единой политики по обращению с отходами города. Предполагается, что она станет региональным оператором, однако для этого должен пройти конкурс, где в теории с НЭО могут соревноваться и другие отраслевые предприятия. Тем не менее «Невский экологический оператор» уже значится в дорожной карте перехода на новую модель обращения с отходами. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».