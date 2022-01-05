На помойку в Петербурге выкидывают хлеб. Смольный увеличил штрафы в 2 раза — ещё на 2,5 млн рублей

Как сообщает пресс-служба ГЖИ 5 декабря, с начала года инспекторы проверили 661 площадку для мусора. Нарушения нашли на каждой третьей. За пять дней возбуждено 38 административных дел, общая сумма штрафных санкций превысила 4,5 млн рублей. Для сравнения: 3 декабря, как писала «Фонтанка», было выписано 19 протоколов на сумму более 2 млн рублей.



«Основными нарушениями по-прежнему остаются: несвоевременная очистка крыш от снега и наледи; складирование снега на газонах и у фасадов многоквартирных домов, несвоевременная уборка контейнерных площадок», — сообщает ГЖИ.

