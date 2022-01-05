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На помойку в Петербурге выкидывают хлеб. Смольный увеличил штрафы в 2 раза — ещё на 2,5 млн рублей

Чиновники Государственной жилищной инспекции продолжают проверять мусорные площадки у домов Петербурга. Горожане жалуются не только на новогодние отходы, но и на выброшенные горы хлеба.

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Как сообщает пресс-служба ГЖИ 5 декабря, с начала года инспекторы проверили 661 площадку для мусора. Нарушения нашли на каждой третьей. За пять дней возбуждено 38 административных дел, общая сумма штрафных санкций превысила 4,5 млн рублей. Для сравнения: 3 декабря, как писала «Фонтанка», было выписано 19 протоколов на сумму более 2 млн рублей.

«Основными нарушениями по-прежнему остаются: несвоевременная очистка крыш от снега и наледи; складирование снега на газонах и у фасадов многоквартирных домов, несвоевременная уборка контейнерных площадок», — сообщает ГЖИ.

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Читатели «Фонтанки» тем временем продолжаются жаловаться на переполненные мусорные контейнеры. На Союзном проспекте жители обнаружили горы выброшенного хлеба.

В ГЖИ просят обращаться в управляющие компании при возникновении проблем с уборкой дворов, сбоев в работе внутридомовых сетей. Если реакции от УК не последует, можно звонить на горячую линию по телефону 004 или на телефоны горячих линий администраций районов Санкт-Петербурга. С жалобами на вывоз мусора необходимо обращаться на горячую линию Невского экологического оператора по телефону +7 (812) 303–80–90.

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Комментарии (11)

MarinaTs
Складирование снега на газонах это нарушение? ржу птеродактилем
any_deen
Правильно, раз не хотят нормально работать, пускай платят штрафы. Только пусть эти штрафы будут такие, чтобы им было выгоднее контейнерные площадки содержать в чистоте, чем платить штраф и не убирать их..
alexpv
Лучше работать научились и всех этих проверяющих мусор заставили вывозить. А то все , что умеют, это с умным видом штрафовать ходить.
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