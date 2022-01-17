«Настроение ломать базовый принцип». Коммунальный вице-губернатор Петербурга заявил о реформе в уборке города

«Настроение у меня — ломать базовый принцип, устоявшийся в отрасли, — ответил он. — А принцип этот один — сэкономить, перетерпеть несколько недель позора, подождать, пока все само растает, и остаться при своих деньгах. Был субботний объезд, в ходе которого вопросы возникли много к кому — и к РЖД, и учреждениям культуры, и к коммерческим организациям, потому что у нас территории от снега очищают разные субъекты. Но везде царит принцип экономии, и чтобы реформировать отрасль, нужно справиться с ним».

Вопрос о настроении «Фонтанка» адресовала чиновнику 17 января, на фоне грязной оттепели и памятуя о «новогоднем настроении» Анатолия Повелия перед праздниками.

Напомним, ранее о подобном в интервью «Фонтанке» рассказал и глава жилищного комитета Олег Зотов. В Петербурге предполагается реформировать отрасль содержания дорог и внутриквартальных территорий общего пользования. И тем и другим должны заниматься бюджетные учреждения, считают в Смольном.



О том, как в Петербурге выглядит обычная пешая прогулка до работы корреспондента «Фонтанки», — читайте здесь.