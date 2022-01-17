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«Настроение ломать базовый принцип». Коммунальный вице-губернатор Петербурга заявил о реформе в уборке города

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий видит главную проблему содержания города в том, что субъекты пытаются экономить деньги. Смольный намерен не позволить им пересидеть до весны.

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Вопрос о настроении «Фонтанка» адресовала чиновнику 17 января, на фоне грязной оттепели и памятуя о «новогоднем настроении» Анатолия Повелия перед праздниками.

«Настроение у меня — ломать базовый принцип, устоявшийся в отрасли, — ответил он. — А принцип этот один — сэкономить, перетерпеть несколько недель позора, подождать, пока все само растает, и остаться при своих деньгах. Был субботний объезд, в ходе которого вопросы возникли много к кому — и к РЖД, и учреждениям культуры, и к коммерческим организациям, потому что у нас территории от снега очищают разные субъекты. Но везде царит принцип экономии, и чтобы реформировать отрасль, нужно справиться с ним».

Напомним, ранее о подобном в интервью «Фонтанке» рассказал и глава жилищного комитета Олег Зотов. В Петербурге предполагается реформировать отрасль содержания дорог и внутриквартальных территорий общего пользования. И тем и другим должны заниматься бюджетные учреждения, считают в Смольном.

О том, как в Петербурге выглядит обычная пешая прогулка до работы корреспондента «Фонтанки», — читайте здесь.

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Комментарии (7)

ДуремарСПб.
А порядочный человек подал бы в отставку.Но это путинский чиновник,ни чести ни совести,рот и карман.
klaus-khoffman
штрафы делайте больше, чем стоит договор на уборку территории. сразу экономия прекратиться.
260657101
Про Беглова и его команду Крылов уже все написал: " Уж как друзья вы не садитесь.."
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